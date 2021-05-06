私營企業徵才 低於預期

薪資處理公司ADP最新報告顯示，4月私人職位成長加快，但略低於華爾街預期。企業本月增加74.2萬名勞工，較3月上調後的56.5萬有所增加，但與接受「道瓊」的經濟學者預期的80萬相差甚遠。休閒款待業帶動主要增幅，新增23.7萬個職位；占就業成長最大的服務業則新增63.6萬個。

出售自駕部門 Uber改善虧損

Uber第1季業績超過預期，並大大改善虧損，但營收 未達預期。Uber上季淨虧損1.08億元，較2020年第4季虧損9.68億元大幅改善，主要受惠於出售其自駕部門ATG帶來的16億元收益。該季經營虧損仍然很高，超過15億元。每股虧損6分，遠低於預期的54分；營收29億元，未達預期的32.9億元。

富達客戶 上季增410萬

散戶投資 人不僅湧向羅賓漢(Robinhood)。富達(Fidelity)也吸引了數百萬新客戶，包括千禧世代。富達投資在2021年第1季新增了410萬個帳戶，較2020年第1季增加近160%。在新客戶中，35歲以下的散戶投資人開設160萬個新帳戶，較去年同期增逾222%。日均交易量為350萬，年增近60%。

晶片缺短 福特延長停工

福特汽車證實由於車用晶片持續短缺而再度進行另一輪減產，將影響其備受期待的Bronco SUV的初期生產。福特表示，它將延長數家工廠的停工期間，並自5月17日起延長其密西根州裝配廠停機間2周。該廠目前生產福特Ranger中型皮卡和大改款Bronco的初期車型，該廠預定今夏開始全面生產。

波音加速改裝737貨機

波音公司正在提升將舊型737客機轉換成貨機能力，看好電子商務的持續成長。波音宣布將新增兩條生產線，將波音737-800客機轉換成貨機。隨著電商巨頭亞馬遜 增加其亞馬遜航空機隊，改裝成貨機的737機型變得越來越受歡迎。

肯德基 擬增雇2萬員工

肯德基(KFC)宣布，為尋找足夠勞工來滿足返工需求，該公司計畫雇用2萬名員工。這家百勝餐飲的連鎖店及其加盟商正在全美尋求兼職和全職職位，包括廚師、餐廳管理、客服，值班主管和助理經理。速食連鎖店通常會在夏天雇用更多員工，以因應最繁忙的季節。今年由於勞動力不足，缺工更形嚴重。