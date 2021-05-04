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零售商直播帶貨 今年市值估近翻倍

財經新聞組／綜合報導
類似Bloomingdale's之類的高階零售商開始嘗試以直播方式爭取顧客。（路透）
類似Bloomingdale's之類的高階零售商開始嘗試以直播方式爭取顧客。（路透）

Jimmy Choo創意總監崔珊卓(Sandra Choi, 音譯)在Zoom上向數十名Bloomingdale's的客戶進行直播。

這場場直播進行大約45分鐘，崔珊卓重點介紹了今年春季的鞋類趨勢：厚底、鑲有珠寶的涼鞋和帶緞帶的芭蕾平底鞋。她最後歸納後疫情的流行時尚，並讓觀眾對Jimmy Choo即將推出的夏季系列有了初步了解。

在新冠疫情期間，Bloomingdale's舉辦了50場即時購物的直播，作為客戶無法造訪其實體店面的替代購物方式。內容從化妝到烹飪再到健身，再到圍繞時尚的永續發展，不一而足。

該公司沒有透露其從中獲得多少銷售額，但表示這些活動有助於推動買氣並收集有關客戶的更多訊息。

隨著網購的加速，零售商正對即時購物作出更大的定義和展延。一些品牌已在中國這樣的市場成功採用這些作法，但是在美國，直播對於零售商來說仍然是個新鮮的作法。即使是最早採用該策略的亞馬遜，也無法吸引大量的人群參加其即時購物活動。

但對Bloomingdale's這樣的高階零售商而言，最大的期望是美國人開始揮霍昂貴的衣服、鞋子、錢包和珠寶，以在重回社會時亮麗現身，這種行為通常被稱為「報復性消費」。即時串流可能是這些公司向擁有現金並準備消費的消費者展示其商品的一種方式。

消費研究組織Coresight Research數據顯示，美國去年的直播市值約為60億元，今年年底可能會達到110億元。預計2023年將超過250億元。

許多大型連鎖店也開始試驗。Nordstrom今年稍早推出自有購物直播頻道。Petco於4月下旬在臉書上舉辦史上首次直播活動，包括寵物時裝秀和養狗活動。鞋類品牌Aldo也在4月下旬舉行了首次即時購物活動，邀請一位名人造型師和TikTok網紅一起展示其產品。

美國 零售商 疫情

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