經濟重啟領漲 零售商最強勢

美股在5月的第一個交易日上漲，因為與經濟重新開放相關的股票因疫情限制放寬而走高。

道瓊工業平均指數 上漲238.38點或0.7%至3萬4113.23點。史坦普500指數上漲11.49點或0.27%至4192.66點。那斯達克綜合指數下跌67.56點或0.48%至1萬3895.12點，大型科技股在經歷上月強勁表現後拉回。

看好經濟重新開放帶動股市走高，尤其是零售商。皇家加勒比海(Royal Caribbean)和美國 航空分別上漲超過1%。Gap反彈7.19%。Dillard’s上漲9.69%，梅西百貨(Macy)上漲8.02%。Urban Outfitters和Kohl's的漲幅均超過5%。

波克夏控股(Berkshire Hathaway)上漲1.69%，上季營業獲利激增20%，並繼續回購大量自家股票。巴菲特還透露，當他下台時，目前綜理所有非保險業務的副總裁阿貝爾(Greg Abel)將接任。

有些投資 人預計，根據「5月賣股走人」的華爾街格言，新月份的開始將走勢疲軟。這句話通常建議投資人在5月至10月間避險，因歷史上股市在這段時間傾向於拋售。

美國商銀溯自1928年的數據顯示，5月至10月期間的平均漲幅和中位數是同年6個月中最低的；史指平均上漲66%，但這6個月的平均漲幅為2.2%。