新車供不應求 經銷商賺飽飽

韋爾登(Chase Weldon)花了好幾周時間為家庭添購全新SUV，而讓他驚訝的是竟然要花很久的時間才能買到。經銷商停車場經常空置，而通常非常積極的銷售員卻很少回電。

但許多回電的銷售員都說，他想要的車型已經售出，或者拒絕對價格讓步。

由於新冠疫情 ，車廠於去年春天開始停工；而由於全球晶片短缺，現在工廠也面臨停工，導致美國 可銷售新車數急劇下降。

對消費者而言，短缺意味著價格更高，並須花費數周甚至數月時間來搜尋或等待想要的車輛。但是對於汽車 製造商和經銷商來說，在汽車還沒送到經銷商前就已賣出，獲利空間更大。

Cox Automotive執行分析師克瑞伯(Michelle Krebs)說，「銷售速度比後勤來得快，這種情況未來只會變得更加緊俏，」「預計整個2021年都將如此。」

即使庫存減少，但因新冠疫情、供應短缺以及消費者需求強於預期，讓銷售保持強勁。

根據Cox Automotive的數據，全美經銷商的新車供應天數是47天，並且正在30出頭邁進。該公司表示，有些皮卡和越野車數字更低，甚至只有個位數。相較之下，以往平均供應天數至少有60天，而對於全配備的皮卡則會更高。

Sonic汽車公司總裁戴克(Jeff Dyke)表示，「從現在開始每個人都會賺得更多。看不出會重回疫情前水平。」整個環境在過去一年發生很大變化。

Sonic和AutoNation等上市交易商最近都公布第1季創紀錄的獲利。經銷商透過減少庫存並以較高的平均售價以更快地銷售車輛來節省資金。

AutoNation CEO傑克森(Mike Jackson)上月告訴投資人，「毫無疑問，需求大於供應，這是新車目前的市況。」「我們只得調整車價以反映這一點，而銷售仍然繼續成長。」