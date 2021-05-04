能源股4月降溫 專家喊進場

石油巨頭埃克森美孚(Exxon Mobil)獲利略高於預期，能源股依舊下跌，是4月表現最差的類股。Getty Images

能源股已經從領先到落後。即使石油 巨頭埃克森美孚(Exxon Mobil)和雪佛龍(Chevron)的獲利略高於預期，能源股依舊下跌，是4月表現最差的類股。不過盡管如此，它仍是2021年表現最佳的產業，上漲近30%。

Piper Sandler資深技術研究分析師強生(Craig Johnson)表示，該集團的走勢圖反映出一個正向的發展，「我認為走勢圖在此時告訴我們一個非常樂觀的訊息。」他指的是追踪該類股的能源精選部門SPDR基金(XLE)。

他補充說，該基金最大的持股埃克森美孚即將扭轉長期下跌趨勢，「這支股票 看來後面還有更大的行情，而且該產業看來非常樂觀。」

但是強生說，許多資金管理人往往不理會該產業，因為在市值超過2500萬元的股票中，能源股僅占整體股市的3%。

他說：「現況是即使走勢圖顯示絕對應該進場，但許多投資組合經理人的確並未介入能源類股。」

Simpler Trading期權總監謝伊(Danielle Shay)也認為，以其今年漲幅最大來看，能源股似乎將繼續反彈。她為XLE設定64元的目標價，指稱將受惠於經濟重新開放。該ETF 3日收漲2.75%至50.75元。

她說，隨著財報季如火如荼展開，「陸續發布的財報將繼續證明該產業的實力正在逐步加強。」

她建議直接買進XLE或該ETF的長期看漲期權，尤其是當人們在夏季臨近開始進場時。

就短期而言，她建議買進馬拉松 石油(Marathon Petroleum)，該股通常會在財報發布前漲；馬拉松預計4日發布財報。就長期而言，則可以買進財報正向但股價拉回的個股。