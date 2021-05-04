亞馬遜 周四晚美足 明年上線

亞馬遜Prime宣布，其Prime Video獨家轉播的15場「周四夜足球」組合將在2022年推出，比之前宣布提早一年。亞馬遜上月成為首家同意每周轉播一場NFL比賽的全串流媒體提供商，每年球季為此支付10億元權利金，合約期間11年，與迪士尼、康卡斯特、ViacomCBS和福斯並駕齊驅。

Office預設字體 將更新

微軟宣布即將對其一些最熱門的軟體進行更新。將為其Office App如Word和Excel選擇新的預設字體。這代表人們將再也看不到2007年以來的預設字體Calibri。但該字體的設計者格魯特(Lucas de Groot)對此感到意外，不過預期不會被徵詢此事，也樂見微軟投資新字體人提升軟體價值。

推特 推虛擬聊天室Spaces

跟進Clubhouse和臉書的動作，推特宣布推出虛擬聊天室Spaces，該功能允許用戶在此與他人進行即時語音對話。該公司於2020年11月開始對限量用戶進行Spaces測試。現在向全球擁有600個以上追蹤者的iOS和Android推特用戶推出該功能。目標是在2023年時讓每日活躍用戶達3.15億。

Verizon出售AOL、雅虎

Verizon將以50億元價格將其媒體集團出售給私募股權公司Apollo Global Management，卸下前網路帝國資產AOL和Yahoo的資產。Verizon將保留該公司10%股份，並更名為Yahoo。此次出售將使Apollo取得網路媒體品牌如TechCrunch、Yahoo Finance和Engadget，但估值遠低於幾年前。

天風國際證券分析師郭明錤(Ming-Chi Kuo)表示，他認為可摺疊iPhone將在2023年推出，銷售目標為1500萬至2000萬支。這款新型手機可能配備8吋可摺疊OLED螢幕。代表它具有iPhone的功能，但打開後成為平板電腦，其螢幕將略大於iPad mini的7.9吋螢幕。