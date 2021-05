5月拋美股？小摩：經濟復甦政策做多 今年不適用

5月應賣出後離場?華爾街策略師認為,今年有財政、貨幣政策刺激大力做多,情況可能異於往年。 (路透)

美股史坦普500指數 1至4月漲幅達11%,或許讓許多投資 人居高思危,所謂「5月賣出後離場」(Sell in May and Go Away)的俗諺又浮現腦海。但華爾街策略師認為,今年有財政、貨幣政策刺激大力做多,情況可能異於往年,建議反過來操作。

摩根大通(小摩)策略師團隊發布標題為「5月買進後離場」的研究報告,建議投資人為經濟重啟受惠股再度發威預做準備,因為未來數月經濟活動可望加速恢復熱絡,將帶動「再膨脹」(reflation)概念股行情。

最近美國 景氣循環股與價值型股票漲勢停頓,但小摩策略師齊格與柯蘭諾維奇指出,大宗商品價格持續上漲,加上美國公債殖利率再度竄升,將是近期引爆「再膨脹」概念股新一波漲勢的動力。

這兩位策略師指出,流動性稀薄通常對股市交易員來說不是好現象,現在卻可能升高「向上跳空缺口」形成的機率,特別是在夏季月份。

野村證券跨資產策略師麥艾里戈特也呼應這種看法。他預測未來三個月,對景氣循環敏感的價值股將「向上突破」, 尤其是能源股。他觀察選擇權市場發現,許多人搶買選擇權、規避萬一大盤下跌的風險,以致與史坦普500指數連動的賣權(put)買進成本躍升到歷史區間前10%的水準。麥艾里戈特認為,市場瀰漫謹慎的氣氛,反而是看多後市的理由,因為這顯示市場上仍不乏未來可能翻多的空頭人士。

瑞士信貸首席美股策略師葛洛柏也認為,企業自疫情復原的情況尚未達到高峰,第2季可能還不夠樂觀。