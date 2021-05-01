食品農業新創投資 去年223億元創紀錄

農業科技吸引新資金投入。（歐新社）

Finistere Ventures和Pitchbook研究顯示，去年食品和農業新創企業吸引了創紀錄的223億元風險投資 ，是2019年的2倍。

Finistere Ventures合夥人庫庫泰(Arama Kukutai)歸因於新冠疫情 的刺激。該公司自2005年成立以來一直專門投資於糧食和農業。

由於健康和旅遊限制，人們被困在家裡，對食品電商 的需求激增，例如餐包和外送。Finistere的研究說：「2020年的餐廳食物消費量比家庭還少，是1994年來首見。」

為應對這些變化，食品科技資金開始流入。

食品科技公司在631筆交易中籌集約173億元資金。其中有68%用於電商和外送業務。光是食品組合包就籌集了62億元，而電商公司在食品科技領域籌集了53億元。

疫情也同時破壞了食品的正常生產、加工和配送。農民不得不傾倒無法運輸或儲存的牛奶和產品，相反，因購物者大量囤積補給品，實體雜貨店的貨架總是空盪。

庫庫泰說，這引起了人們對受控的單一產品環境中種植糧食的興趣。這些室內農場通常建在靠近市中心位置，大部分農產品都很快被消耗掉。

農業科技公司在2020年的416筆交易中籌集約50億元，前10大筆交易就包括4輪對室內農業企業的融資。

風險資本家通常對「農業食品」不感興趣。從歷史上看，基金業一直將這些業務視為資本密集產業，不太可能產生豐厚的回報，但也有例外，例如Trinity Ventures在1992年IPO之前的星巴克進行投資。

2011年僅有300萬元風險資金流向農業科技公司，涉及交易不到42筆，而流向食品科技公司更只有22筆交易和100萬元。

但是那個時代已經結束，越來越多風險投資人進入這些領域。例如，孟山都在2013年以超過10億元價格收購氣象數據公司Climate Corp.；最近Beyond Meat在2019年IPO後，股價已上漲超過180%。