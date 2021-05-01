永續當道 ESG基金資產近2兆元

晨星公司(Morningstar)發布的最新報告顯示，以永續發展為重點的基金在第1季吸引了創紀錄的資金流入，使ESG基金管理的全球資產達到近2兆元。

如此的增幅凸顯出ESG投資 的動能；ESG是指環境(environmental)、社會(social)和企業治理(corporate Governance)。這種類型的基金資產在2020年第2季首次突破1兆元，在今年第1季末增至1.984兆元。

2021年第1季，全球永續發展基金吸引創紀錄的1853億元流入，較上季增加17%。總體ESG基金資產則較2020年第4季增加17.8%。

晨星永續發展研究全球總監比歐伊(Hortense Bioy)指出，「承繼2020年全球對永續投資的需求，2021年的投資將達創紀錄水平。」

歐洲占總流入資金超過79%，但其他地區也越來越多投入ESG資金。

在美國 ，以永續發展為重點的基金吸引近215億元淨流入，創下新高。比2020年第1季的104億元增加2倍多，大約是2019年第1季的5倍。

根據晨星公司的數據，第1季吸引最多資金流入的5支基金是：iShares全球潔淨能源ETF、iShares ESG覺醒MSCI美國基金、First Trust那斯達克Clean Edge綠能基金、iShares ESG覺醒MSCI歐澳遠東ETF和iShares ESG覺醒MSCI新興市場基金。

在新冠疫情 爆發前，ESG投資已經獲得不少成長動力，此後許多因素更加速其發展，包括疫情對少數族裔造成過高傷害、席捲全美的社會動盪以及毀滅性的野火和致命的冬季風暴。

晨星公司在另一份報告表示：「過去一年已經出現應對氣候風險的廣泛共識。」「更多投資人視轉型至低碳經濟為投資契機。因此，資產管理公司正在迅速開發新的風險管理解決方案，推出創新產品，並改造現有產品，以協助投資人脫碳並投資於綠色解決方案。」