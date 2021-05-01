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財報無力提振 史指仍月增5%

財經新聞組／綜合報導

投資人對一連串財報結果和電商巨頭亞馬遜的強勁獲利表現不滿，主要平均指數下滑。

史坦普500指數下跌30.3點或0.72%至4181.17點，而道瓊工業平均指數下跌185.51點或0.54%至3萬3874.85點。那斯達克綜合指數下跌119.86點或0.85％至1萬3962.68點。

但即使30日股市表現疲軟，但史指4月表現為連續第3個月上漲，漲幅為5.25%。道指本月上漲2.7%，那在4月上漲5.4%。

亞馬遜第1季獲利創紀錄，獲利增加2倍多，達到81億元，而銷售額猛增44%達1080億元，超出華爾街預期，每股獲利15.79元，遠高於市場普遍預期的9.54元。

與此同時，推特的用戶增加和第2季營收預測完全相反，後者低於分析師預期。該社交媒體平台表示，截至3月31日的3個月可獲利每日活躍用戶(mDAU)總數為1.99億，每股獲利16分。股價30日暴跌15.16%。

歐盟表示蘋果公司App Store違反競爭規則，其股價承受一些輕微的壓力，下跌1.51%。

埃克森美孚(Exxon Mobil)和雪佛龍(Chevron)收盤下跌。雪佛龍上季每股獲利未達預期。

3月PCE價格指數較上月增0.5%，年增2.3%。不包括食品和能源的核心PCE月增0.4%，年增1.8%。

指數 亞馬遜 股價

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