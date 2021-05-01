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類股輪轉 看好REITs醫保通訊

財經新聞組／綜合報導

現在輪到類股表現的時刻了。在蘋果和臉書發布強勁的財報後，5大史坦普500類股：房地產投資信託(REIT)、金融、消費性非必需品、材料和工業創下新高。通訊服務業也出現長足的進步，達到2018年底由從電信類股轉變以來的最高水平。

Tocqueville Asset Management投資組合經理人佩特里茲(John Petrides)說，隨著經濟開始重新開放，房地產股可能會有更大的上漲空間，「隨著收入的增加，REITs最被看好，因為越來越多租戶重回市場並有能力支付房租。」「REITs是去年表現最差的產業之一，如今反彈力量十分強勁。」

他說，上周創下近期新高的醫療保健類股也展現「巨大價值」，「醫療保健企業創造了大量現金流，在低殖利率環境中繼續支付股利，估值相對而言非常具有吸引力，並且資產負債表很強勁。」「而且更明顯地，疫情仍是強大的推動力，而醫療保健正是其中最大的受益者之一。」

Laffer Tengler Investments投資長騰格勒(Nancy Tengler)也看好另外3個類股，「我們加碼材料、通訊服務和金融。」「但其中最佳選擇將是通訊服務。」

她說，由於銀行因貸款需求「而受債券市場影響」，「不須特別關注」。

騰格勒說：「我們仍然看好谷歌和臉書之類的公司。」臉書股票「在過去6個月中幾乎沒有任何反應」，而同期該公司銷售額成長48%，本益比是26倍。

她說，「其次我看好迪士尼、Roku和Comcast之類的個股。它們值得加碼，也是重要的投資組合持股。」「它們也是經濟重新開放議題的一部分，只是它們的行情不像其他一些傳統類股那麼大。」

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