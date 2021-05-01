看好同性市場 蒂芙尼推男士婚戒

蒂芙尼(Tiffany & Co.)宣布正式推出首枚男士訂婚戒指，因為隨著全球同性婚姻的增加和跨性別的時尚趨勢，該公司希望為其高端珠寶創造新的市場。蒂芙尼表示，男士訂婚系列是提供支持愛與包容的產品，同時「為迎接新的傳統，慶祝獨特的愛情故事，並兌現彼此間最珍愛的承諾」。

百思買總裁7月下台 無人接替

百思買表示，其總裁兼營運長莫漢(Mike Mohan)將在執掌該連鎖店超過17年後，於今年7月下台。根據《美聯社》取得的員工備忘錄，這家消費電子產品零售商將不會找新人接替53歲的莫漢。而是將他的職責平均分配給執行團隊成員。

漢堡王 母公司 獲利超過預期

漢堡王 (Burger King) 的母公司餐館品牌國際(Restaurant Brands International)發布財報，全品牌銷售額超過2019年的水平，上季獲利超出華爾街預期。淨利2.7億元，合每股58分，高於去年的2.24億元和48分；調整後每股獲利55分，優於預期的50分。營收 12.6億元，較預期的12.5億元略佳。漢堡王同店銷售額成長0.7%。

私人飛機VistaJet 2025實現碳中和

私人飛機租賃公司VistaJet宣布在2025年實現碳中和，以期使實現航空業的永續發展目標。該戰略目標包括為津巴布韋和巴西亞馬遜地區的森林保護做出貢獻的抵碳計畫，以及讓客戶選擇為生物燃料等永續燃料支付額外費用等。VistaJet旗下機隊約有160架私人飛機。

木材飆漲 新屋成本增逾3萬元

根據追蹤木材產品的Random Lengths數據，木材價格似乎每天都在創下新高紀錄，今年來已經上漲67%，較去年同期上漲340%。不僅推升房價，更打擊了櫥櫃、門窗和地板。根據NAHB數據，過去一年木材價格上漲使單戶新屋平均價格增加3萬5872元，而多戶新屋增加1萬2966元。

梅西百貨 自助結帳 不適用化妝品

梅西百貨在2018年推出藉由App的自助結帳功能，遭到員工反對，指其可能危害其工作和佣金。在提出挑戰後，工會終於獲勝，仲裁員裁定梅西百貨違反其議價協議，認為該公司的自助結帳功能不適於以抽取銷售佣金為主的部門，像是男士西裝和化妝品。