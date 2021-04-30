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巴克萊：企業財報強勁 美股漲勢添柴

財經新聞組／綜合報導
通膨走升讓投資人縮手，股市停滯不前。（路透）
通膨走升讓投資人縮手，股市停滯不前。（路透）

即使財報和經濟數據表現皆佳，近幾周全球股市仍停滯不前，但分析師認為漲勢即將恢復動能。

巴克萊(Barclays)分析師指出，目前這一輪企業財報已證明是史上最成功的一輪，迄今已有超過三分之一的藍籌股公司發布財報。在美國和歐洲，每股獲利成長已大大超出預期，占總企業比率更已接近歷史最高水平。

然而，分析人士認為，人們已提早定價高期望值，讓股價略微偏向下行。

通貨膨脹的激增也被認為是投資人對風險資產保持沉默的根本原因，人們一直擔心中央銀行將開始縮減其史無前例的貨幣寬鬆措施。

美國和歐洲的最新通膨數據急升，瑞銀策略師預計，未來幾個月隨著物價壓力提高，這種情況將會持續。但是，在最新的投資人報告中，瑞銀將此歸因於基本效應和短期供應限制，而非結構性問題。

瑞銀全球財富管理投資長海夫勒(Mark Haefele)表示，通膨率的上升可能只是暫時，應被視為潛在的波動性來源，而不是對整體股市漲勢的長期威脅，「由於經濟仍在逐步產出，預計通膨率不會持續上升，迫使各國央行收緊貨幣。」

他認為聯準會(Fed)其實希望通貨膨脹率超過其2%的目標，以抵消近年來長期偏低的情形。並強調，即使成本暫時上升，獲利率似乎沒有受到威脅，「在消費者需求續強之下，預計收入成長將有助抵銷投入成本的拖累。」

雖然短暫的通貨膨脹高峰可能會引起一些投資人不安，從而導致波動加劇，但瑞銀預計股市會繼續攀升，有利於隨著全球經濟復甦擴大的周期性股票。

巴克萊強調，共同基金的買進速度已自第1季高峰開始放緩，而交易量和股市的散戶參與度已大大減少，隨著經濟逐步開放，現金被直接用於經濟中。

即使股市更容易受到利空影響，但巴克萊歐洲股票策略主管考烏(Emmannuel Cau)認為，就目前強勁的漲幅、充裕的流動性以及高水平的債券和現金持有量，投資人將繼續逢低買入。

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