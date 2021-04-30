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蘋果臉書財報優 激勵史指創新高

財經新聞組／綜合報導

史坦普500指數再創收盤新高，因兩家全球最大科技公司蘋果和臉書的業績均出現井噴。

史指上揚28.29點或0.68%至4211.47點。道瓊工業平均指數上漲239.98點或0.71%至3萬4060.36點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上揚31.52點或0.22%至1萬4082.55點。

蘋果上季銷售額增加54%，各項產品類別均實現兩位數增幅。該公司還將把股利提高7%，並授權900億元的股票回購。股價收盤微跌。

麥當勞銷售額超過新冠疫情前水平。同時也提高其全系統銷售額成長的財測。然而，其股價僅小升1.18%。

開拓重工(Caterpillar)也發布財報，其股價下跌2.08%，而默克(Merck)在發表令人失望的業績後下跌4.42%。

在高價廣告推動下，臉書營收增加了48%，股價上漲7.3%，創下歷史新高。高通(Qualcomm)上漲4.47%，因該公司營收成長52%。

最新經濟數據也為投資人提供了經濟復甦進展的最新訊息。

經濟分析局(Bureau of Economic Analysis)的報告顯示，第1季GDP年均成長率為6.4%，這代表美國經濟已自2021年起加速商業活動。除了去年重新開放的第3季激增外，這是2003年第3季以來最佳單季GDP。

股價 指數 營收

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