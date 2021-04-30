紓困效應 達美樂、麥當勞看法不同調

達美樂披薩(Domino)和麥當勞 (McDonald's)都在財報中宣稱政府的紓困支票 提高第1季業績，但兩家公司對這筆消費者錢包中多餘現金的長期效應看法不同。

聯邦政府在第1季開始之前，於12月底開始向符合條件的個人發放高達600元的第二輪紓困支。3月底又向合格個人發放了第三輪支票，價值不超過1400元。

從Outback Steakhouse母公司Bloomin’s Brands到Taco Bell母公司Yum Brands等餐廳集團，一直認為支票是其第1季銷售成長的推動因素。荷蘭合作銀行(Rabobank)和Earnest Research最新的報告估計，在前兩次發放紓困性支票後的4周內，消費者在餐廳的消費增加了10%到15%。但是，目前還不清楚這筆付款是否實際推動了經濟成長，還是只是曇花一現。

達美樂披薩提出一種看法。CEO艾里森(Ritch Allison)告訴分析師：「不止達美樂，而是整體經濟，仍然深受政府紓困的助益。」

他說，紓困支票帶來的更高銷售額促使該公司當季幾乎不必進行任何主動促銷活動。且即使沒有促銷活動，達美樂美國同店銷售額仍成長13.4%。

另一方面，麥當勞則淡化了支票的影響。CEO肯普欽斯基(Chris Kempczinski)告訴分析師，毫無疑問，支票讓公司受益。但是，該連鎖店本季同店銷售額的13.6%成長「遠遠超過」支票的影響。麥當勞將出色業績歸功於該公司的促銷措施，例如推薦名人最喜歡的口味、推出脆皮雞肉三明治和更高的數位銷售額。

他表示：「當然也可以說紓困支票效應已經逐漸消失，但我們的業務仍在持續成長。」

麥當勞上季獲利和營收均超出華爾街預期，並調高了其全年銷售展望。達美樂上季財報喜憂參半。