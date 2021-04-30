專家：ViacomCBS值得回頭考慮

有些個股不受分析師的青睞，但其中兩支個股可能值得回頭再考慮一下。

根據FactSet數據，美國 航空、ViacomCBS、電信巨頭Lumen Technologies、工具製造商Snap-On和香料公司McCormick是華爾街「賣出」評級最高的部分個股。其中美國航空和ViacomCBS以10個「賣出」評級位居榜首。

Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)表示，因Archegos造成的波動基本上已結束，ViacomCBS值得投資 人再度關注，「它已跌至200日移動均線並開始反彈。」「這將在短期內提供非常好的支撐。」

馬利說，分析師們也開始關注該股，花旗銀行本周將該股評級調升，因為其剛推出的Paramount+串流媒體服務表現優於預期。

他說：「我認為它可能會出現意外的上行走勢，尤其是在它經歷近幾個月的動盪之後。」

New Street Advisors Group創始人兼CEO薩普魯(Delano Saporu)則表示，Snap-On也是值得關注的一支個股。

他說：「我真的不忍對Snap-On買家有太多苛責。」他指出，該公司今年以來的漲幅為38%，本益比相對較低，股息殖利率穩定，該公司自1939年以來從未減少或不支付股利。

薩普魯說，隨著通貨膨脹 風險到來，「投資人可能想採取防禦措施，將通貨膨脹、物價上漲轉嫁給客戶。」

他說：「像Snap-On這樣的全球製造商正是投資最佳標的。」「它已接近52周高點，但應該還有更多的上行空間。」