首季GDP成長6.4% 略遜預期

商務部表示，今年第1季國內生產總值(GDP)按年度計算成長6.4%。不計去年第3季因重新開放而激增，是2003年第3季以來最佳單季GDP。接受《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者一直預計將成長6.5%。 2020年第4季成長率則為4.3%。

房價利率都高 成屋銷售微增

全國房地產經紀人協會(NAR)統計，已簽訂合約的4月成屋銷售較3月增加1.9%，遠低於預期的5%；較上年同期高出23.3%，但去年數據因疫情而扭曲。高房價和高房貸利率是買家裹足不前主因。最熱門的30年期固定房貸的平均合約利率從4月初為3.22%，月底已升至約3.45%。年初時只有2.76%。

微軟數位商店 降抽成比率

微軟宣布將自8月1日起將開發商在其數位商店銷售電子遊戲獲得的收入比例從70%提高到88%，希望藉此確保遊戲開發商不要放棄Windows 10操作系統的數位商店，因為該產業代表微軟希望不斷增長的健康收入來源，吸引開發商和終端用戶以使商店蓬勃發展。

勞長：打零工應被列為員工

勞工部 長華爾希(Marty Walsh)在接受《路透》採訪時表示，零工工作者應被列為公司員工，Uber股價聞訊下跌6%，而Lyft和DoorDash均下跌逾10%。華爾希說，政府正對此進行研究，但就諸多層面而言零工工作者應被列為員工。勞工部將接觸與雇用該類工作者的企業。

麥當勞上季業績 超過疫前

麥當勞淨銷售額超過疫情前水平，業績超過華爾街 預期，提高全年成長財測。上季淨利15.4億元，合每股2.05元，高於去年同期的11.1億元和每股1.47元；不計特殊項目的每股獲利1.92元，優於預期的1.81元；營收 51.2億元，成長9%，高於預期的50.3億。同店銷售額成長7.5%，超過2019年水平。

亞馬遜財報佳 會員日6月舉行

亞馬遜第1季財報超出華爾街的預期。獲利成長44%至1085億元，每股獲利15.79元，遠超過預期的每股9.54元；營收1085.2億美元，高於預期的1044.7億元。雲端業務成長32%至135億元。預估第2季繼續成長，營收在1100至1160億元間，超過華爾街預測的1086億元。今年會員日(Prime Day)提前至6月舉行。