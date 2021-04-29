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蘋果銷售勁揚54% Mac增逾7成

財經新聞組／綜合報導
蘋果上季業績爆發。（路透）
蘋果上季業績爆發。（路透）

蘋果上季財報大爆發，銷售額較去年同期大增54%，獲利也遠遠超過華爾街預期。

蘋果各個產品類別都實現兩位數成長，最重要產品iPhone較去年同期成長65.5%，Mac和iPad的銷售情況更好，其中電腦銷售量年增70.1%，iPad銷量增加近79%。

蘋果表示，將把股利提高7%至每股0.22元，並授權900億元進行股票回購，較去年的500億元和2019年的750億元大幅增加。

蘋果每股獲利1.40元，高於Refinitiv估算的0.99元；營收895.8億元，高於預期的773.6億元，年增53.7%；iPhone收入479.4億元，高於預期的414.3億元，年增65.5%；服務部門收入169億元，優於預期的155.7億元，年增26.7%；其他產品收入78.3億元，高於預期的77.9億元，年增24%；Mac收入91.0億元，高於預期的68.6億元，年增70.1%；iPad收入78.0億元，高於預期的55.8億元，年增78.9%；毛利率42.5%，優於預期的39.8%。

蘋果沒有發布本季財測。自疫情開始之後它就沒有提供財測，理由是不確定性。但蘋果財務長梅斯特里(Luca Maestri)告訴分析師，該公司預計6月當季營收年增率將達兩位數，即使面臨全球晶片供應短缺問題。

蘋果過去幾個月曾表示，由於消費者和企業購買電腦以在家中工作和娛樂，推動其業務發展。但是蘋果本季強勁業績證明，隨著更多經濟體開放，這種趨勢可能會持續下去。

蘋果的iPhone本季取得不錯的業績，消除了人們對換機周期可能放緩的擔憂。蘋果去年發表具有新外觀設計和5G版iPhone，許多投資人認為這可能會引發升級周期，本季財報剛好證明了這一點。

包括中國大陸、香港和台灣在內的大中華地區收入年增率超過87%，達到177.3億元，即使與去年第1季相比，中國因疫情因素大多處於關閉狀態。

蘋果 iPhone 營收

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