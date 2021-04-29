我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登演說「藏野心」： 4.1兆新政 美危機變轉機？

老有所養 加州提案成人健保允納父母

雞肉三明治熱賣 肉品供應商跟不上

財經新聞組／綜合報導

遲到好過不到。肯德基(KFC)和麥當勞(McDonald)晚於同業加入雞肉三明治大戰，但該產品看來為這兩家速食連鎖店帶來豐厚回報。

百勝餐飲集團高管告訴分析師，肯德基的新雞肉三明治銷量是過去的2倍。百勝餐飲集團CEO吉布斯(David Gibbs)表示，初步跡象顯示，越來越多顧客重回肯德基購買三明治；該品項2月底在全美上架。

吉布斯說：「其實在進入第2季時，新三明治的需求就十分強勁，以至國內雞肉供應普遍緊俏，我們的主要挑戰一直就是跟上需求。」

同樣，也於2月下旬推出脆皮雞肉三明治的麥當勞也贏得客戶青睞。根據Kalinowski Equity Research對營運商的每季調查，麥當勞加盟商平均每天售出262個雞肉三明治。這個數字低於佰百雞(Popeyes)大張旗鼓推出時每家分店日銷1000個的估計值，但三分之一受訪者表示，麥當勞的三明治賣得比預期要好。

肯德基和麥當勞的版本與佰百雞和福來雞(Chick-fil-A)相似，都是使用裹粉油炸的雞里脊肉、塗上奶油的麵包和生菜。主要不同在於裹粉和油炸方式，這正是影響口感和風味的關鍵。

但是麥當勞脆皮雞肉三明治的成功可能是吉布斯所稱雞肉供應緊俏的原因。美國商銀證券分析師加爾博(Peter Galbo)表示，麥當勞在速食業的市占率達30%，且對大宗商品價格具有相當的影響力。

隨著越來越多連鎖餐廳將雞肉三明治加入菜單，雞肉供應對其他產業而言成為一個日益嚴重的問題。即使像美國最大雞肉供應商Pilgrim’s Pride加速投資以滿足新需求，但是連鎖店傾向採用較小雞隻，而其供應量較少。Restaurant Brands International旗下的佰百雞在2019年推出其三明治後幾周就售罄，花了好幾個月才搞定雞肉供應。

麥當勞 肯德基 美國

上一則

利率維持寬鬆 史指平盤作收

下一則

打造HI產品…華為要賣智能電動車 下一個成長引擎

延伸閱讀

麥當勞與BTS防彈少年團攜手BTS特餐

麥當勞與BTS防彈少年團攜手BTS特餐
來面試就能賺50元 佛州麥當勞發獎金聘人仍沒用

來面試就能賺50元 佛州麥當勞發獎金聘人仍沒用
麥當勞「BTS防彈少年團套餐」 5月起美國先開賣

麥當勞「BTS防彈少年團套餐」 5月起美國先開賣
隨父麥當勞買餐遇掃射 芝7歲女童身中6槍喪命

隨父麥當勞買餐遇掃射 芝7歲女童身中6槍喪命

熱門新聞

《彭博》報導，拜登計畫將美國富人的資本利得稅提高至43.4%。(美聯社)

調升資本利得稅 道指嚇退321點

2021-04-22 16:40
根據UBS Evidence Lab編纂資料，亞馬遜賣得最好的鞋子品牌是Skechers。此為示意圖。（路透）

這品牌鞋子亞馬遜賣得最好 分析師喊：快買股票

2021-04-27 22:10
「股神」巴菲特。美聯社

買狗狗幣、GME賠錢？股神教你如何避免重蹈覆轍

2021-04-23 08:40
華爾街日報專欄作家Jason Zweig表示，太早賣出手上股票，將使人更加煎熬。美聯社

股市漲翻天 如何保持冷靜？專家這麼說

2021-04-24 15:44
摩根大通執行長戴蒙。路透

小摩CEO戴蒙：美國經濟與股市有3條路可走

2021-04-22 11:09
美國總統拜登從當選到上任93天，美股標普500指數漲幅超過24%。（美聯社）

拜登執政近百日 美股已創1950年代來最旺 大勝川普

2021-04-26 20:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大八卦真相出爐！羅志祥真的玩完了

大八卦真相出爐！羅志祥真的玩完了
拜登首場國會演說：「美國就業計畫」是藍領藍圖

拜登首場國會演說：「美國就業計畫」是藍領藍圖
乞討不成反怒罵「中國佬」打人 亞裔男頭縫九針

乞討不成反怒罵「中國佬」打人 亞裔男頭縫九針
遠超預期…英最新研究顯示 打1劑疫苗就能將傳播率減半

遠超預期…英最新研究顯示 打1劑疫苗就能將傳播率減半
膽大包天…到峇里島聖山取景 俄成人片演員遭通緝

膽大包天…到峇里島聖山取景 俄成人片演員遭通緝