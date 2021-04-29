雞肉三明治熱賣 肉品供應商跟不上

遲到好過不到。肯德基 (KFC)和麥當勞 (McDonald)晚於同業加入雞肉三明治大戰，但該產品看來為這兩家速食連鎖店帶來豐厚回報。

百勝餐飲集團高管告訴分析師，肯德基的新雞肉三明治銷量是過去的2倍。百勝餐飲集團CEO吉布斯(David Gibbs)表示，初步跡象顯示，越來越多顧客重回肯德基購買三明治；該品項2月底在全美上架。

吉布斯說：「其實在進入第2季時，新三明治的需求就十分強勁，以至國內雞肉供應普遍緊俏，我們的主要挑戰一直就是跟上需求。」

同樣，也於2月下旬推出脆皮雞肉三明治的麥當勞也贏得客戶青睞。根據Kalinowski Equity Research對營運商的每季調查，麥當勞加盟商平均每天售出262個雞肉三明治。這個數字低於佰百雞(Popeyes)大張旗鼓推出時每家分店日銷1000個的估計值，但三分之一受訪者表示，麥當勞的三明治賣得比預期要好。

肯德基和麥當勞的版本與佰百雞和福來雞(Chick-fil-A)相似，都是使用裹粉油炸的雞里脊肉、塗上奶油的麵包和生菜。主要不同在於裹粉和油炸方式，這正是影響口感和風味的關鍵。

但是麥當勞脆皮雞肉三明治的成功可能是吉布斯所稱雞肉供應緊俏的原因。美國 商銀證券分析師加爾博(Peter Galbo)表示，麥當勞在速食業的市占率達30%，且對大宗商品價格具有相當的影響力。

隨著越來越多連鎖餐廳將雞肉三明治加入菜單，雞肉供應對其他產業而言成為一個日益嚴重的問題。即使像美國最大雞肉供應商Pilgrim’s Pride加速投資以滿足新需求，但是連鎖店傾向採用較小雞隻，而其供應量較少。Restaurant Brands International旗下的佰百雞在2019年推出其三明治後幾周就售罄，花了好幾個月才搞定雞肉供應。