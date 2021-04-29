散戶最愛 Uber後勢續看好

Needham分析師開始對Airbnb、DoorDash、Uber、DraftKings和Penn National Gaming進行分析評比。考慮因素包括客戶「忠誠度」和產業領導地位。

Chantico Global創始人兼CEO桑契斯(Gina Sanchez)表示，雖然這些散戶的最愛「有些股價 過高」，但其中一支也許本益比再高也值得，「Uber可能會成為因未來持續成長使股價繼續走升的最佳選擇。」

桑契斯說，DoorDash也是個有趣的長期標的，即使它可能會面臨經濟重新開放帶來的障礙，「隨著經濟復甦，DoorDash短期內需求事實上將會下降，而這很可能在未來12個月內出現。」「所以，目前若想操作該股可能代價昂貴，但是從長期投資 來看可能並不是一件壞事。」

Newton Advisors創始人兼總裁紐頓(Mark Newton)認為，Uber的技術面也出現轉機。他引用Uber的走勢圖指出，該股較2月高點下跌10%，現已「形成了一個不錯的三角格局」。

他說：「與其他較高點下跌15%至30%的個股相比，它的相對強度要好得多，因此，建議持有Uber的長期部位。」「目前股價適合買入，並在其走勢突破三角格局的61元時加碼。這將導致它可能加速走升至Needham的目標價75元左右。」

Uber收盤上揚2.24%，報58.44元。

紐頓表示，從短期來看，DoorDash也是「更具操作性的股票 之一」。該股28日收162.45元。

他說：「它已經形成一個不錯的底部，並在4月剛剛突破高點並開始加速。」「它可能在5月的某個時點達到170元，但是其每周動能有點令人擔憂。最好避開那些顯展現每周動能的股票，因它們往往會從高點下跌20-30%。」