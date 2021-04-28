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福特砸1.85億 自產電動車電池

財經新聞組／綜合報導

福特汽車宣布，將投資全新電池實驗室1.85億元，邁出製造自有電動車電池第一步。

資金將用於建設福特離子園區(Ford Ion Park)，這是個「試點工廠」，預計將於明年底在底特律市外開放。福特首席產品及平台營運長唐浩泰(Hau Thai-Tang)表示，規畫中的20萬平方英尺實驗室將重點放在加速技術開發，因為該公司打算「自行製造」全新的電池。

福特拒絕討論內部生產電池的時間表。該公司目前向南韓SK Innovation等供應商購買電池。

福特的新工廠不像特斯拉那樣完全生產電池，也不像通用汽車(GM)剛宣布的投資46億元與LG Energy Solution在美國合資2座電池工廠。

唐浩泰說，福特認為在電動車在更趨近成為主流前，向供應商購買電池仍然合理。根據IHS Markit的數據，去年，電動車僅占美國汽車登記數2%。

他說：「我們福特擁有更多彈性和選擇性，以最終實現垂直整合，這是在福特離子園區建立這座卓越電池中心的推力之一。」「它讓我們內部發展專業知識和能力，並提供未來的靈活性。」

唐浩泰說，福特將專注於「提升」當今使用的新一代鋰離子電池。該公司還在研究固態鋰金屬電池，這種固態鋰金屬電池比目前市場上的電池更安全、更好。他說，福特計畫經由內部研究和合作來做到這一點。

福特將為離子園區雇用150名員工，並且已經開始招募。

在此之前，福特去年在底特律郊區密西根州Allen Park投資1億元興建全新電池基準測試實驗室。這兩項投資都是福特汽車的長期計畫，從2016年到2025年在汽車電氣化領域投入220億元。

福特去年底在美國推出首款新型電動車「野馬Mach-E」，預計將在今年稍後推出全電動福特Transit廂型車，並在2022年中前推出電動版福特F-150皮卡。

汽車 投資 電動車

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