我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「有聽到骨折聲嗎」科州警虐打失智婦的集體警暴事件

拜登1.8兆美國家庭計畫 年收40萬以下家庭不加稅

觀望科技股財報 史指近歷史最高

財經新聞組／綜合報導

由於投資人等待大型技股財報，史坦普500指數收盤接近歷史最高水平。

在上個交易日創下歷史新高後，史指微跌0.9點或0.02%至至4186.72點。道瓊工業平均指數微升3.36點或0.01%至3萬3984.93點。那斯達克綜合指數下跌48.56點或0.34%至1萬4090.22點。

即使淨利達創紀錄的4.38億元，特斯拉仍下跌4.53%。在比特幣和碳排放額度推動下，特斯拉的獲利和營收輕鬆超過華爾街的預期。今年以來，該股股價一直陷入掙扎，較紀錄高點下跌超過20%。但在過去12個月中仍上漲超過300%。

在獲利超出華爾街預期後，UPS飆升10.35%。該公司第1季營收成長27%。

本周進入第1季財報旺季，主要大型科技公司如Alphabet、微軟和AMD在27日盤後發布財報。蘋果和臉書則在28日盤後公布。

在數據方面，史坦普CoreLogic Case-Shiller 2月房價指數出現15年來最大漲幅，同比增加12%，高於1月的11.2%。

與此同時，消費者信心指數急劇攀升，達到疫情來高點，經濟諮商會消費者信心指數躍升至2020年2月以來最高水平121.7。

電玩遊戲零售商GameStop上漲5.23%，該公司宣布售出350萬股股票，募集5.51億元，以加快該公司轉型電商。

指數 營收 特斯拉

上一則

消費領漲再現 低調股可受惠

下一則

福特砸1.85億 自產電動車電池

延伸閱讀

自駕致死案懸了 特斯拉:當時應有人駕駛

自駕致死案懸了 特斯拉:當時應有人駕駛
美股早盤漲跌互見 特斯拉跌逾3%

美股早盤漲跌互見 特斯拉跌逾3%
特斯拉Q1「炒」比特幣 大賺逾1億美元

特斯拉Q1「炒」比特幣 大賺逾1億美元
特斯拉上季獲利4.38億 營收增74%

特斯拉上季獲利4.38億 營收增74%

熱門新聞

《彭博》報導，拜登計畫將美國富人的資本利得稅提高至43.4%。(美聯社)

調升資本利得稅 道指嚇退321點

2021-04-22 16:40
儘管疫情衝擊南韓經濟，但在成功控制疫情與半導體出口強勁的助攻下，南韓去年反而擠進全球前十大經濟體行列。路透

儘管疫情衝擊 這個國家反而擠進世界前十大經濟體

2021-04-21 07:28
「股神」巴菲特。美聯社

買狗狗幣、GME賠錢？股神教你如何避免重蹈覆轍

2021-04-23 08:40
華爾街日報專欄作家Jason Zweig表示，太早賣出手上股票，將使人更加煎熬。美聯社

股市漲翻天 如何保持冷靜？專家這麼說

2021-04-24 15:44
摩根大通執行長戴蒙。路透

小摩CEO戴蒙：美國經濟與股市有3條路可走

2021-04-22 11:09
美國總統拜登從當選到上任93天，美股標普500指數漲幅超過24%。（美聯社）

拜登執政近百日 美股已創1950年代來最旺 大勝川普

2021-04-26 20:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻

老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻
CDC：打完疫苗 戶外散步、小聚不必戴口罩

CDC：打完疫苗 戶外散步、小聚不必戴口罩
中留學生加國遭襲被刺 有人攔住救援者：是他自己問題

中留學生加國遭襲被刺 有人攔住救援者：是他自己問題
8月開學的前30天內 中國留學生可直飛入境美國

8月開學的前30天內 中國留學生可直飛入境美國
天生緣分？2華裔女大生校車上閒聊 竟是中國孤兒院同窗

天生緣分？2華裔女大生校車上閒聊 竟是中國孤兒院同窗