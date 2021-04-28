觀望科技股財報 史指近歷史最高

由於投資人等待大型技股財報，史坦普500指數 收盤接近歷史最高水平。

在上個交易日創下歷史新高後，史指微跌0.9點或0.02%至至4186.72點。道瓊工業平均指數微升3.36點或0.01%至3萬3984.93點。那斯達克綜合指數下跌48.56點或0.34%至1萬4090.22點。

即使淨利達創紀錄的4.38億元，特斯拉 仍下跌4.53%。在比特幣和碳排放額度推動下，特斯拉的獲利和營收 輕鬆超過華爾街的預期。今年以來，該股股價一直陷入掙扎，較紀錄高點下跌超過20%。但在過去12個月中仍上漲超過300%。

在獲利超出華爾街預期後，UPS飆升10.35%。該公司第1季營收成長27%。

本周進入第1季財報旺季，主要大型科技公司如Alphabet、微軟和AMD在27日盤後發布財報。蘋果和臉書則在28日盤後公布。

在數據方面，史坦普CoreLogic Case-Shiller 2月房價指數出現15年來最大漲幅，同比增加12%，高於1月的11.2%。

與此同時，消費者信心指數急劇攀升，達到疫情來高點，經濟諮商會消費者信心指數躍升至2020年2月以來最高水平121.7。

電玩遊戲零售商GameStop上漲5.23%，該公司宣布售出350萬股股票，募集5.51億元，以加快該公司轉型電商。