消費領漲再現 低調股可受惠

新冠疫情期間投資人蜂擁買進像是百思買(Best Buy)和Etsy這樣的熱門零售股，但此刻應該將焦點轉向該領域其他較為低調的個股了。

Wedbush將百思買的評級調降至中性，Keybanc也將Etsy評級降至類股同級。追踪零售股的XRT零售ETF今年來上漲近46%，因為對新冠病毒疫苗推出的樂觀情緒，推動了美國 消費者的樂觀情緒。

由於成千上萬美國人收到最新一輪的紓困 支票，Strategic Wealth Partners總裁泰普(Mark Tepper)鼓勵投資人思考將零售商 City Trends視為操作消費性趨勢捲土重來的標的。

泰普說：「它是一家平價零售商，銷售服裝、消費品，其目標受眾是那些年收入不足5萬元的人。」

這家總部位於喬治亞州的平價零售商股價今年來上漲近114%。

泰普說：「City Trends應該是剛剛針對消費者的紓困方案的最大受益者。」「在接下來幾個月中，我很看好它。」

Oppenheimer技術分析主管沃德(Ari Wald)表示，小型股蓄積著另一個買進的機會。他指出，相較於史坦普600指數小型股指標，小型汽車零售類股更明顯從去年3月低點突破走高，但是「在領漲後的6個月裡，它只是橫盤整理。」

沃德點名Sonic Automotive為代表，該股今年以來上漲33%，而史坦普500指數上漲11%。

沃德說：「它從去年下半年開始盤整，並在3月開始出現突破走勢。」「只要它的突破走勢仍能保持在平均水平之上，預期其上升趨勢將會恢復，並在56元之上站上波段高點。」