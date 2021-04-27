特斯拉上季獲利4.38億 營收增74%

特斯拉 第1季財報輕鬆超過預期，淨利達4.38億元，創該公司歷史新高，且營收年增74%。

該公司第1季每股獲利93分，高於Refinitiv分析師估計的79分；營收103.9億元，高於預期的102.9億元。碳排放額度銷售更創下5.18億元新高。

在馬斯克(Elon Musk)領導下，特斯拉第1季交車數有18萬4800輛Model 3和Model Y，超過預期，並創下該公司新記錄。不過，該公司表示，在截至3月的這段時間內，並未生產任何高階的Model S轎車或Model X SUV，而是由庫存交車2020輛舊型Model S和Model X。特斯拉預估今年交車數成長50%至75萬輛。

雖然車輛銷量年增幅超過100%，但服務中心僅增加28%，行動服務部門增加22%，這項事實說明了為什麼特斯拉的客戶往往面臨著漫長的維修等待時間。服務擴展跟不上車輛銷售的數量。

特斯拉表示正權衡衝擊汽車業的晶片 短缺問題，並「極端快速地採用新的微控制元，同時為新供應商生產的新晶片開發韌體」。它並未透露新的晶片供應商名稱。

該公司同時重申CEO馬斯克的信念：相較於雷達，鏡頭會是自駕車更好的選擇，「我們以人工智慧開發的軟體倚賴鏡頭，提早逐步擺脫雷達。我們的FSD團隊全力研發影像導向的自駕系統，即將準備在全美市場採用特斯拉影像(Tesla Vision)系統。」

該公司2月透露買進15億元比特幣 ，將來可能會投資於其他加密貨幣。比特幣在4月升至新高紀錄水平後回落。該公司在財報中表示，本季與比特幣相關的現金淨流出為12億元。