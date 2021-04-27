迎接財報季高峰 史指那指締新猷

投資 人迎來第1季財報季最繁忙的一周，史坦普500指數 小幅上漲至歷史新高。

史指上漲7.45點或0.18%至4187.62點，續創歷史新高。那斯達克綜合指數上漲121.97點或0.87%至1萬4138.78點，為2月12日後再創歷史新高。道瓊 工業平均指數下跌61.92點或0.18%至3萬3981.57點，主因寶鹼(P&G)、沃爾瑪(Walmart)和可口可樂(Coca Cola)拖累。消費性必需品類股跌幅最大，跌幅超過1%。

本周史指約有三分之一企業將公布上季經營情況。包括全球最大科技公司如蘋果、微軟、亞馬遜和Alphabet。

目前大部分企業財報都超過華爾街預期。史指已有25%企業公布第1季業績，其中84%出現獲利，而77%的營收超過預期。

即使如此，第1季的強勁業績還是受到投資人普遍冷漠的反應。策略師表示，史指和道指已偏高的估值和接近歷史高點的水平，讓交易員的熱情受到抑制。

在經濟數據方面，3月資本財新訂單低於預期。商務部表示，不包括飛機在內的非國防資本財訂單上月成長0.9%，低於《道瓊》估計的成長2.2%。

預計27日和28日開會的聯準會(Fed)將繼續捍衛其讓通貨膨脹持續升溫的政策，同時向市場保證，物價回升只是暫時的。