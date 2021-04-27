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10年期國債殖利率 數周內反彈

財經新聞組／綜合報導

10年期美國國債殖利率可能即將擺脫低迷狀態。在過去幾周趨於穩定後，富國證券(Wells Fargo Securities)宏觀策略師舒馬赫(Michael Schumacher)預測，當前的市場風險背景將在未來幾周重新推升殖利率。

他列舉了聯準會(Fed)在通貨膨脹率上升、繼續釋出大量的財政和貨幣紓困措施，以及經濟數據的強勁表現方面的高度鴿派立場指出，「這些都是提高殖利率的關鍵，也許會是相當大的反彈。」

10年期國債殖利率近日徘徊在1.50%左右，過去一個月下跌近5%。但是今年以來它已經上揚70%，在過去52周中上揚155%。舒馬赫預計10年期國債殖利率將在年底前升至2.10%至2.40%之間。

他說，「這聽起來非常激進，但是如果回想2月和3月出現的走勢時，其實它並不算是那麼極端的舉動。」

舒馬赫警告，通貨膨脹也具相同的風險，「未來幾個月，通貨膨脹率將大幅上升。」「回想一年多前的情景，經濟正處於封鎖狀態。通貨膨脹事實上大幅下降。」

而且，這可能會在5月引觸發投資人和政府官員的警覺。舒馬赫指出，5月將會是關鍵的指標月份來觀察數據是否會突然增加或減少。

舒馬赫說：「坦白說，這將給Fed和其他政策制訂者帶來難題。」「他們必須弄清楚：這是否是通貨膨脹的真實回升？它是否會持續下去、或者只是曇花一現？」

殖利率 通貨膨脹 國債

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