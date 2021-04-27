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美股75%投資人 免繳資本利得稅

財經新聞組／綜合報導
大多數美股投資人不受資利本利得稅影響。（歐新社）
大多數美股投資人不受資利本利得稅影響。（歐新社）

瑞銀(UBS)表示，由於帳戶類型不同，大約75%的美國股票投資人不受資本利得稅稅率提高的影響。

拜登總統(Joe Biden)有意把針對百萬富翁的聯邦資本利得稅上限從目前的20%提高到39.6%。加上醫療保險附加費，最富有的納稅人將支付的資本利得稅最高達43.4%。它將適用於持有一年以上的股票和其他資產的投資回報。

但是，大多數人將不受該政策的影響。

瑞銀的研究報告指出，約有75%在帳戶中持有美股的投資人不需繳納資本利得稅，其中包括個人退休帳戶之類的退休帳戶，以及401(k)計畫之類的企業退休計畫。捐贈基金和外國投資人也不必繳納資本利得稅。

ProVise Management Group認證財務計畫師(CFP)兼財務計畫主管歐斯蘭德(Paul Auslander)針對拜登的構想表示，「如果普通美國人在合格的退休計畫中持有股票、股票共同基金或ETF，都不會受到任何影響。」

但其餘25%投資人因股票存在應稅經紀帳戶，就要繳納資本利得稅。稅率調升也必然適用於這些應稅帳戶。

拜登的政策主要是針對年收入超過100萬元的納稅人。

根據國稅局的最新數據，2018年約有54萬納稅人達到這個門檻，只占當年提交納稅申報表的1.54億人中的0.3%。

拜登預計將利用這筆稅額為即將到來的「美國家庭計畫」(American Families Plan)支出提供資金，該計畫預計將耗資約1兆元。

在國會立法期間，該提案也可能會遭到更改。例如，瑞銀預期立法者通過的長期資本利得稅稅率為28%，而不是39.6%。

歐斯蘭德說，若不確定自己的投資帳戶是否要繳納資本利得稅，不妨察看一下帳戶名稱。退休帳戶通常會清楚地註明投資人的姓名，並附帶諸如「401(k)」或「IRA」之類的字樣。

但投資401(k)計畫、IRA和其他退休方案的美國人可能仍須課稅。傳統的稅前帳戶儲戶在提取款項時須繳稅。那些在Roth帳戶中存款的人需要預先繳稅，但是不必對投資收益納稅。

同樣，捐贈和外國投資人等其他人也不必繳納資本利得稅。例如，通常捐贈給大學等免稅組織持有的基金是免稅的。同樣，購買美股的非美國公民也應為其投資收益繳稅，但是會依不同的稅收機制進行。

投資 退休 美國公民

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