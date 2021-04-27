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1張圖：全美已施打2.3億劑疫苗 逾4成人打過1劑

加州人口增長放緩 失1國會席次 但仍是人口最大州

財經簡訊

財經新聞組／整理

Lyft自駕車部門5.5億元賣給豐田

Lyft將以5.5億元現金將自駕車部門出售給豐田汽車子公司Woven Planet。作為交易的一部分，Lyft和Woven Planet將共同致力於提高自駕科技的安全性。Lyft預計這筆交易將淨減1億元的年度非GAAP營運費用。如果交易在第3季按預期完成，並且業務持續回春，預計調整後EBITDA將實現獲利。

蘋果砸10億在北卡設新園區

蘋果宣布將投資逾10億元在北卡羅來納州Raleigh開設新園區，並將雇用3000名員工從事技術工作，包括軟體工程和機器學習。這是蘋果在加州總部之外繼續擴張的動作之一；該公司德州奧斯汀園區將於明年開放。北卡園區將設於北卡州大、杜克大學和北卡大學的三角研究區。

谷歌搜尋主管去年薪水5525萬

根據提交證券交易委員會(SEC)的年度文件，谷歌最近剛晉升為搜尋業務主管拉格萬(Prabhakar Raghavan)去年賺進5525萬元的現金和股票。這項金額涵蓋他2020財年的薪水65.5萬元，依時程撥付的股票獎勵5458萬元，以及「其他」獎金9750元。

沃爾瑪推動高層主管多元化

沃爾瑪表示，其高階職位的女性和有色人種比例正不斷上升，顯示該公司正在採取步驟反映全美推動高階領導層的多樣性。沃爾瑪是美國最大雇主，擁有約153萬員工，將近75%是白人。截至2021年1月31日，這些角色有8.42%由黑人或非裔員工擔任。主管級別是該公司的最高職務，包括副總裁以上。

疫情再起 皇家加勒比暫停印度徵才

根據最新報告，皇家加勒比郵輪公司將暫時中止其在印度的所有工作，並將因該國新冠病例案件激增而停止在該國徵才。印度連續第5天報告創紀錄的新冠病毒病例，在24小時內新感染35萬例，總感染數達1700萬例。原訂自5月3日起約有300名印度船員將在該公司Anthem of the Seas船上工作。

電動車興起 UAW爭取組工會

有拜登總統(Joe Biden)成為靠山，美國汽車工會(UAW)準備組織電動車工會，以在汽車業轉型至電動車期間維持既有身分。電動車雖可為UAW開創製造業工作。但是它也有負面影響：電動車零件較少，不需太多組裝，且許多零件在境外生產，何況如特斯拉在內的新興車企不支持成立工會。

北卡羅來納州 電動車 自駕車

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