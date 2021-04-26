Q1成長率跌至1%…人造肉業錢景 華爾街打問號

人造素肉業者Impossible Foods規畫在一年內上市，但投資人質疑該公司能否達到100億美元估值目標。（路透）

美國人造素肉新創業者「不可能食品公司」（Impossible Foods）計畫上市，估值目標訂在100億美元，但在華爾街對植物肉產業的興味轉淡之際，一些投資 人和分析師質疑上述目標是否野心太大。

路透4月初引述消息來源報導，Impossible Foods計畫12個月內，藉由首次公開發行股票 （IPO）或與特殊目的收購公司（SPAC）合併方式上市。有些機構預測到2030年，人造肉市場年規模可達850億美元。

然而，另一家規模、營運都勝過Impossible Foods的人造肉業者「超越肉類」（Beyond Meat）市值已由高峰的140億美元下滑至85億美元。多家券商認為，該公司自2019年9月上市以來市值膨脹420%，現在看來顯然是「過熱了」。

創投業者Eat Beyond執行長莫里斯說：「在Beyond Meat估值85億美元的情況下，聽到Impossible Foods的100億美元估值數字，第一個反應是，這估值是外太空飛來的嗎？」據悉，Impossible Foods一些現有投資人建議上市估值應該訂在Beyond Meat之下。

人造植物肉品市場最近出現警訊，顯示尚未獲消費者青睞。根據NielsenIQ的資料，生鮮與煮熟的植物製替代肉品在零售通路銷售量去年第3季成長率達32.6%，但今年第1季成長率已降至1%。

Beyond Meat去年營收 只有4.07億美元，股票本益比卻高達近21倍。相較下，傳統食品大廠家樂氏（Kellogg）去年營收137.8億美元，股票本益比1.6倍；卡夫亨氏（Kraft Heinz）去年營收261.9億美元，本益比1.9倍。

Impossible Foods跟Beyond Meat比，又更不如。業界估計Impossible Foods在人造肉市場市占不到4%，Beyond Meat則有25%。Impossible Foods因為使用基因改造酵母，現在還沒能拿到歐盟與中國大陸的販售許可。

為何Impossible Foods上市估值還能訂這麼高？投資專家說，主要理由是SPAC實在錢太多，投資標的卻很少，加上新創公司上市後往往股價大漲，投資者預期能有可觀獲利，基本面就暫時不是重點了。