拜登若大增富人稅 美科技股當心賣壓

分析師指出，美國總統拜登計劃提高富人的資本利得稅率，將在今年引發股市賣壓，價位偏高的科技股與高成長股首當其衝。（Getty Images）

分析師 指出，美國總統拜登 計畫提高富人的資本利得稅率，將在今年引發股市賣壓，價位偏高的科技股與高成長股首當其衝。

分析師說，拜登的增稅提案將在國會面臨龐大阻力，最後的加稅幅度可能大幅縮小，但擔心被加稅的投資 人可能會逐步出脫股票，趕在增稅政策生效前先獲利了結，短期內將引發賣壓。

Federated Hermes基金經理人夏伐羅尼指出，蘋果與特斯拉等過去一年多來飆漲的科技股，將遭遇不成比例的壓力，因為持有這些股票的投資人已累積可觀的資本利得。

富國銀行投資研究所資深全球市場策略師莎曼納說，相較於上調企業稅，資本利得稅將直接衝擊市場，冷卻投資人熱情，更令人擔心。

一些分析師則呼籲投資人保持冷靜，因為國會未必會對拜登的增稅方案照單全收，因為民主黨在國會的領先席次優勢不大，而且還會經歷漫長的談判。Kingsview投資管理公司基金經理人諾特說，現在就實現收益的投資人，還得煩惱要在哪找到其他有吸引力的標的。

MAI資本管理公司策略師葛利善提指出，現在的問題包括是否會回溯至今年1月1日、是否會在明年初開始實施，還有個根本問題：「能否過關」，很多事情都未知，但能確定的是，拜登政府的擴大財政支出，投資人和企業須幫忙埋單一部份，因此稅率將提高。