花旗出售消金業務 估要價60億美元

消息人士透露，花旗集團出售亞太、歐洲和中東地區13個市場的消金業務，最多可能賣到60億美元。（路透）

消息人士透露，花旗集團日前宣布欲退出的消金業務，最多可能賣到60億美元。目前整體出售進度仍屬初期階段，但以澳洲 進展最快，東南亞和波蘭等的進度相對較慢；台灣 等已有營運據點的亞洲資產，則對星展銀行（DBS）較有吸引力。

彭博資訊報導，花旗月中時宣布，將出售包括台灣等地共13個市場的消金業務，知情人士表示，目前以澳洲零售銀行資產的出售進展最快，有許多當地企業展現初步興趣，而東南亞和波蘭等零售市場仍在比較初期的階段。消息來源強調，出售資產的整體進展仍在初期，時程表和交易價值仍可能出現變數。

消息人士也說，新加坡 星展銀行和華僑銀行（OCBC），可能有興趣收購花旗亞洲市場部分消金業務，尤其是已取得銀行營業執照的市場。對星展銀行來說，這些市場是指中國、印度、印尼及台灣。

路透日前也引述知情人士報導指出，包括星展，渣打、三菱日聯（MUFG），以及華僑銀行在內的銀行，準備競標花旗在亞洲的部分消金業務，且出售過程將在幾周內展開。

花旗執行長芙瑞瑟上周說：「就時間上來看，我們已取得進展，沒有拖泥帶水。我們正著手這項工作。」

花旗的最終計畫，是退出13個市場的消金業務，包括澳洲、巴林、中國大陸、印度、印尼、南韓、馬來西亞、菲律賓、波蘭、俄羅斯、台灣、泰國以及越南。花旗將繼續為這些市場的企業和私人銀行客戶提供服務。芙瑞瑟3月走馬上任，這是她為重振花旗的策略之一。

花旗上周告訴投資人，這13個市場消金業務收入約為42億美元，但因營運費用和提列貸款損失準備金侵蝕獲利，導致去年出現赤字。

花旗出脫這13個市場的消金業務後，將在新加坡、香港、阿拉伯聯合大公國和倫敦這四個金融中心，繼續經營亞太、歐洲、中東與非洲地區的消金業務。花旗拒絕對資產出售時程和規模發表看法。