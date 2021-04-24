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玉米、小麥、黃豆期貨 本周漲逾5%

財經新聞組／綜合報導

中國需求強勁，加上巴西、美加等地天氣乾旱恐影響穀物產量，導致玉米、小麥和黃豆期貨價格本周漲勢為今年來最猛，23日仍守穩在接近數年來最高價位，並帶動彭博商品現貨指數站上2013年1月來高點。

芝加哥玉米期貨價格本周漲7%，周線漲幅可望是1月29日來最大。小麥與黃豆本周來分別大漲8.6%和5.6%，周漲幅可望是2019年5月迄今最大。黃豆油本周來更激漲9.4%，漲勢是2015年來最猛，價格登上十年高峰。玉米價格22日在芝加哥交易所漲停板，小麥也跟進；黃豆則漲破每英斗15美元價位，是2014年來首見。芥花油行情也攀抵多年來最高。

中國已開始向美國訂購今秋的收成，顯示在全球供應吃緊之際，中國對飼料用穀物需求居高不下。乾旱影響巴西玉米和加拿大芥花生產，之前寒流侵襲美國和歐洲則已傷害當地小麥作物。

穀物價格扶搖直上，正加劇糧價上漲壓力。早在新一波漲勢啟動之前，聯合國全球糧價指數已連續十個月攀升，在3月漲上2014年以來最高。

全球最大玉米產地美國可能在今夏上修對玉米種植面積的估測，但就算是如此，天氣狀況也必須接近完美，才能讓市場確信供應量足以滿足來年需求。氣候協議和各國經濟重返常軌帶動生質燃料用量升高，也可能助長穀物需求。

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