勞動市場加速復甦 就業報告料強勁 　

申領失業救濟金人數反映出勞動市場明顯改善。（路透）

每周申領失業救濟金人數連續第2周跌至新冠疫情 期間新低，代表勞動市場的復甦正在加速，4月的非農就業 報告可能會非常強勁。

截至4月17日當周，首次申領人數總計54.7萬，比預期低5萬。當周也是政府收集4月就業報告數據之時。

NatWest Markets首席美國 經濟學者康明斯(Kevin Cummins)表示：「總的來說，這與勞動市場的成長是一致的。真的感覺到情況開始好轉。」他認為，於5月7日發布的4月就業報告可能與3月報告的91.6萬人相當，甚至更好。

部分經濟學者表示，徵才風潮可能會讓本月創造的就業機會超過100萬個。

康明斯說：「100萬似乎是個合理的數字。」「不過我還沒有確切的估計。今年整體來說，我們的估計是每月新增52.5萬個工作，這顯示太保守了。」

22日的失業金報告是連續第2次低於60萬。截至4月10日當周的申領件數增加1萬至58.6萬，與一年前形成鮮明對比。一年前的4月初申領數高達620萬，在之此前的高點是1982年10月的69.5萬。

4月10日當周的連續申領件數也下降3萬4000人至367萬，也是疫情來的低點。仍有1740萬人依不同的計畫獲得福利，但這些計畫的數據往往延後發布，而且較持續申領數據落後2周。

Grant Thornton首席經濟學者史旺克(Diane Swonk)表示：「接下來幾個月應該會出現強勁數字。」「申領數會一路削弱，動能出現回升。無疑地這會是個逐步上升的過程。」

有人擔心失業救濟金的增加會讓一些勞工不願重返工作崗位，但史旺克說，新冠疫情對勞動市場帶來獨特的問題，「職位顯著增加，但求職者沒那麼多。這在一定程度上反映出人們不願在完全接種疫苗之前重返工作崗位。」她還說，許多父母無法放下仍在遠距上課的學齡兒童。