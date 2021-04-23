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商品飆漲 宜耐心對沖風險

財經新聞組／綜合報導

大宗商品價格今年飆升。瘦肉豬、玉米、原油、汽油和木材等期貨大幅上揚，顯示投資人認為經濟反彈已紮根。

期貨合約讓交易者可以鎖定商品價格，並評估未來價格走勢。例如，木材期貨2021年上漲近50%，代表投資人認為建築用木材的需求將增加，與通膨相關的物價也會上漲。

Joule Financial總裁塔特羅(Quint Tatro)表示，股市投資者應該注意商品市場的訊息，「作為投資人，就必須擺脫陳舊的經濟學，迎接所謂『價格具彈性的產品』，也就是說，物價在逐步走高的同時不會造成消費者需求下降。」

他說，投資人針對這些實現財測目標的公司必須精挑細選，「這就是為什麼可口可樂、寶鹼、克羅氏(Clorox)這些必需品個股深具實力的原因，但最終，交易者仍可考慮一些價格合理但仍具價格彈性的科技股。」

塔特羅說，其中一支就是亞馬遜。這家電商巨頭可以將成本上漲轉嫁給消費者而毋懼需求下降。由於投資人退出成長型股票，今年來這支因疫受惠的個股已承壓，僅上漲3%，低於史坦普500指數11%的漲幅。

Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)去年夏天就看好商品市場將長期反彈。但是，他說，在如此急劇的上漲之後，可能需要喘口氣。

他說，「去年6月我的確看好2011年之初大宗商品熊市將終結，展開另一個新牛市，至今我仍然相信。但是許多商品出現巨大波動，並且其中許多商品短期內變得超買。」

例如，木材期貨的相對強勢指標(RSI)在4月上升至80年代來高點，遠高於代表超買狀態的70。

馬利說，木材價格如此之高，通常會出現「急劇回調」：「這是值得長期投資的標的，但與其追逐這些商品和與相關股票，不如趁它們回跌時進場，別在這裡追高。」

投資 股票 可口可樂

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