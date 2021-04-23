首申失業金54.7萬 疫來新低

勞工部報導，由於失業人數減少，上周美國 就業市場復甦加速。首次申請失業保險金人數為54.7萬，遠低於《道瓊》(Dow Jones)估計的60.3萬，續為新冠疫情 時代新低。落後一周的連續申領數字也下降了3萬4000人至367萬，也是疫情的新低點，這也是失業正在消退的另一項指標。

消費者報導：特斯拉 可無人自駕

《消費者報導》指出，在封閉跑道上測試2020年份的特斯拉Model Y，發現該公司的電動車可以在啟動自駕系統Autopilot時，駕駛座不需有人。產品測試組織發現，「即使沒有人坐在駕駛座上，車輛也可以輕鬆地行駛。」該組織在方向盤上安裝重物並繫上駕駛座安全帶，騙過特斯拉的自駕系統。

3月成屋銷售降3.7% 連降2月

美國房地產經紀人協會(NAR)表示，3月成屋銷售下降3.7%，經季節調整後年率為601萬套，為8月以來最慢銷售速度，也是連續第2個月下降。即使如此，銷售額仍比2020年3月疫情高峰期高出12.3%。NAR說，由於供應有限，每月銷售量正在下降，需求仍在。平均銷售時間僅18天，相對而言非常快。

美航和西南航空 訂位數回升

美國航空和西南航空表示，休閒旅遊預訂正在回升，因而在關鍵的夏季旅遊季節來臨前增加航班。競爭同業上周指出，自3月春假以來，隨著更多人接受疫苗接種和旅遊景點重新開放，旅遊需求出現改善，這對美國航空業來說是個可喜的趨勢，該產業去年總計損失超過350億元。

Nikola為TravelCenters建加氫站

四面楚歌的電動卡車製造商Nikola再次確認生產目標，並宣布與美國TravelCenters就加氫站進行有限合作，股價上揚14.38%。該計畫包括在加州兩地為美國TravelCenters安裝重型卡車加氫站，後者是美國最大的全方位服務旅行中心。加氫站只是第一步，之後將可能進行全美網絡的共同發展。

Overtime獲名人投資8000萬

運動媒體Overtime已獲得包括貝佐斯(Jeff Bezos)的投資公司、全球藝人Drake、Reddit聯合創始人歐哈尼安(Alexis Ohanian)以及幾位NBA球員在內的8000萬元融資。Overtime是一家媒體公司，在各個社群媒體上播出原創運動賽事內容，包括Snapchat、YouTube和臉書。

英特爾資料中心晶片營收 下滑20%

英特爾公布資料中心晶片事業營收下滑，毛利率大降，可見市場正流失給競爭對手。英特爾股票在盤後交易中下跌約2%。該公司個人電腦晶片事業第1季營收為106億美元，較上年同期成長8%，並優於分析師預期。該公司資料中心事業第1季營收為56億美元，比去年同期下降20%，並低於華爾街預期。這是英特爾最賺錢的業務之一，這事業營收下降也削弱整體毛利。