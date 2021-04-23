調升資本利得稅 道指嚇退321點

在傳出拜登 總統(Joe Biden)有意對富人開徵更高的資本利得稅後，美股迅速走低。

道瓊工業平均指數 下跌321.41點或0.94%至3萬3815.90點，盤中最低下跌420點。史坦普500指數回吐早盤漲幅，收跌38.44點或0.92%報4134.98點。那斯達克綜合指數下跌131.84點或0.94%報1萬3818.41點。

《彭博》報導，拜登計畫將美國富人的資本利得稅提高至43.4%。報導引述知情人士的話說，該方案將把收入超過100萬元者的資本利得稅率從目前的20%提高到39.6%。《路透》和《紐約時報 》後來也跟進以頭條新聞報導。

成長型類股可能會因更高的資本利得稅而承受賣壓，導致今日盤勢下跌，特斯拉和亞馬遜分別下跌3.28%和1.58%。iShares史指成長型ETF下跌1%，超過價值型ETF。

即使西南航空表示休閒旅遊訂位數繼續上升，並且預計到6月「可能會更好」，但其股價仍下跌1.56%。

道氏(Dow Inc.)下跌5.99%，即使該化學公司第1季業績的獲利和營收都超出預期。

不過，由於民主黨人在參議院和眾議院中只占微弱多數，對增加資本利得稅的擔憂可能過度誇大，這可能讓同意任何激進提議變得困難。