經濟重啟推升獲利 股價反應平淡

經濟重啟議題推動華爾街走升。最新財報都顯示企業獲利高於預期，更重要的是它們都調高了未來財測。

以鋼鐵製造商Nucor為例，財報顯示為其「史上最賺錢的一季」，CEO托帕利安(Leon Topalian)指原因是價格和獲利率都見提升，「預計2021年第2季獲利將超過第1季，續創單季新高。大多數終端市場依舊強勁，而供應鏈庫存仍然不足。相信當前有利的需求環境將持續到2021年底。」

另一家大型工業鐵礦石開採公司Cleveland-Cliffs也提高全年EBIDTA現金流量，也是出於對價格上漲的預期。

惠而浦上季淨銷售額增加24%，超出獲利預期30%，將全年財測目標提高18%，調升股利，並宣布增加股票回購。

房屋建商D.R. Horton獲利成長可觀，調高全年營收 預期。醫保類股的HCA Healthcare也提升全年財測。

例外的是鐵路股。繼Kansas City Southern和CSX之後，Union Pacific是最新一家獲利未達預期的鐵路公司。無法預測惡劣天氣可能是主要原因，貝爾德(Baird)分析師 荷蘭德(Garrett A. Holland)表示，「第1季獲利未達標，絕大幅度反映出冬季風暴的破壞。」「但2021年的財測仍然穩定，隨著經濟活動加強反而可能會顯得保守。」

Tactical Alpha分析師楊恩(Alec Young)說：「我們絕對清楚市場需要什麼：更高的獲利估計。」「但不清楚的是：需要多強的財測才能推升股價 ？」

另一個更令人困擾的問題是「一切登頂」。經濟成長達到頂峰，獲利成長達到峰值，對經濟重啟的期望達到高峰。

高盛首席分析師柯斯汀(David Kostin)承認，「隨著成長達到頂峰並開始減速，股價往往陷入掙扎。」經濟成長到頂通常預示著周期性類股升勢的終結，而高防禦性類股如消費性必需品和公用事業則會上升。