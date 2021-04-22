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專家：通膨率明年中上看3-4%

財經新聞組／綜合報導
通膨率可能會快速升至預期目標之上。（路透）
通膨率可能會快速升至預期目標之上。（路透）

越來越多策略師認為，投資者低估了消費者物價的前景。投資公司Independent Strategy總裁羅奇(David Roche)就是其中之一。

他表示，美國3月的通貨膨脹率較去年同期上升2.6%，未來可能會上升得更高，「我個人的觀點是，到明年年中通貨膨脹率大約會升至3%或4%，這與其他利率的走升截然不同，比如說目前1.6%的美國10年期債券殖利率。」「殖利率很容易翻倍上升，而當它真的出現時，市場就會面臨重大的轉折點。」

他說：「物價會上漲的原因，實際是由幾項因素促成；其一是在新冠疫情的衝擊之外，消費者開始花費其長期累積的儲蓄，所造成的巨大需求。」「其次，大政府將成為常態，這結果必定是效率低下，而效率低下通常意味著通貨膨脹率上升。」

人們對通貨膨脹的方向有著越來越多的討論。通貨膨脹率上升是當前市場面臨的最大擔憂之一，因為高物價可能會影響資產價值和企業獲利，並限制消費者的購買力。

聯準會(Fed)正在密切關注通貨膨脹率。最新數據顯示，3月消費者物價指數(CPI)較上月上升0.6%，較上年同期上升2.6%。Fed決策者認為，上升只是暫時性的。他們說Fed擁有工具，像是升息，可以解決問題。

但羅奇表示，Fed往往「落後現狀」。他說：「它們會將其誤解為所謂的暫時性通貨膨脹，並試圖掩蓋它，反而成功地製造出長期的通貨膨脹問題。」

但無論如何，隨著新冠病毒疫情後全球經濟重新開放，通貨膨脹的上升被認為是無可避免的。市場一直在某種程度上對通貨膨脹率上漲進行定價，在過去6個月中，美國國債殖利率步步攀升。

通貨膨脹 殖利率 美國

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