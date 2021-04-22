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結束連2跌 道指大漲316點

財經新聞組／綜合報導

由於投資人大舉湧入看好經濟復甦的股票，美股結束連續兩天跌勢，收盤大漲。

道瓊工業平均指數上漲316.01點或0.93%至3萬4137.31點。史坦普500指數上漲38.48點或0.93%至4173.42點。而以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲163.95點或1.19%至1萬3950.22點。小型股羅素2000指數上漲2.4%，使其2021年的漲幅超過13%。

在高盛(Goldman Sachs)調升評級後，挪威遊輪控股公司(Norwegian Cruise Line Holdings)領漲經濟重開類股，股價上漲10.28%，而嘉年華(Carnival)和皇家加勒比(Royal Caribbean)分別上漲6.22%和4.45%。

聯合航空反彈3.1%。該公司20日宣布連續第5季虧損，並表示商務和國際旅遊遠遠尚未復甦，股價暴跌8.5%。

Netflix暴跌7.4%，這家串流媒體巨頭財報顯示，由於因疫情而激增的需求開始減弱，訂戶新增數量遠低於華爾街預期。該公司還表示，預計本季將新增約100萬訂戶，遠低於預期。

華爾街連兩日下跌，因為重新開放類股領跌，同時人們再度擔心全球新冠病例案件增加。道指20日下跌250點，為3月23日以來最差的單日走勢，而史指和那指分別下跌0.7%和0.9%。

芝加哥期權交易所波動率指數(Cboe Volatility Index)連升兩天，在上周觸及14個月低點後，20日升至18以上，但21日再跌至17。

瑞銀(UBS)資訊長海夫勒(Mark Haefele)在報告中表示：「股市波動加劇，原因是人們擔心新冠疫情、通貨膨脹以及Netflix令人失望的財報。」「但即使判斷未來波動會進一步加劇，但預計股市將繼續反彈，類股輪換將恢復。」

指數 華爾街 疫情

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