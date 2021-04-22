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財報獲利超標 股價反而下跌

財經新聞組／綜合報導

許多公司的上季財報業績都超出預期，但對其股價並無提振效果。

根據Bespoke Investment Group的數據，在這個財報季中，有67家史坦普500指數成份股企業的業績超出預期，但事實上這些企業的股價平均當日下跌0.62%。

這家華爾街研究公司表示，這與過去15年財報超過預期後的長期平均漲幅1.86%相去甚遠。

這代表了一項事實：在經歷今年創紀錄的大漲行情後，對因企業超越獲利預測而上漲的標準提高很多。還有許多人認為，企業獲利的許多利多早已被市場所消化。

史指2021年以來上漲超過10%，在過去12個月上漲超過50%，4月16日才剛創下歷史新高。

根據初步計算，截至目前為止，在第1季財報季中，史指企業的平均獲利都比分析師預期高出23%。

但許多分析師不太理會第1季財報業績結果，而是專注於企業在由新冠疫情復甦過程中所提供的財測目標。

富國銀行資深全球市場策略師雷恩(Scott Wren)表示，「看來經濟現在正處於良好的復甦狀態。不過，當前財報季初期的獲利財測似乎比我們對經濟的預測更為保守。」

股價 分析師 華爾街

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