居家服務商機 蘋果、Peloton是贏家

2021年居家體驗就像特百惠派對(Tupperware party)，但來的不是親朋好友。

Loup Ventures創始人兼管理合夥人蒙斯特(Gene Munster)表示，高階零售商 正在採取史無前例的步驟，將消費者體驗直接導入客廳。

他表示：「我們正在目睹產業行為模式的大幅轉變。」「這種轉變大約每25年出現一次。」

蒙斯特認為，這是零售企業升級進化的必經之途，尤其是在技術領域。他引用1950年代購物中心的誕生以及1980年代大型零售商的崛起作為比較。

他在最近的報告中談到這股趨勢，並相信其中有不少商機，「這些高階品牌擁有巨大的機會，透過科技的協助直接進入客戶家中。」「就像蘋果 銷售人員直接上門來找你一樣。」

這種說法不是空穴來風。Loup旗下投資組合公司之一的Enjoy，正與蘋果公司合作在舊金山、洛杉磯和達拉斯Fort Worth提供上門服務和技術指導。Enjoy的領導人是前JCPenney CEO和蘋果零售總裁強生(Ron Johnson)。

蒙斯特推測，由於給消費者帶來便利，大型零售店轉向居家服務的趨勢應能持續到新冠疫情之後。他指出，這是加速數位化轉型的基本需求。

他說：「比如說像是蘋果這樣的公司，它們不會新增更多專賣店。」「但是我相信，它們有機會採取類似Peloton的作法擴展它們的零售業務。」

蒙斯特將蘋果、Peloton以及特斯拉列為採取這種變革的大贏家，「它們大約80%的售後服務都將在家中進行。」「這是個很大的商機。」

而且，這可能會將傳統零售商拋在身後。蒙斯特說：「若非成為像是目標百貨 (Target)或亞馬遜(Amazon)這樣的大型零售商，最好是成為能夠堂而皇之登門入戶的高階品牌。」「如果只能介於兩者之間，很抱歉，結果看來不太好。」