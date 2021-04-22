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1張圖：全美確診逾3186萬 26.4%民眾完成接種

金山東南華人區 新增疫苗接種點 訪谷區民可多利用

財經簡訊

財經新聞組／整理

上周房貸申請量增 利率下降

根據抵押銀行家協會(MBA)經季節調整後指數，上周房貸總申請量較前周增加8.6%。這是自2月底以來每周申請量首次出現正成長。首付20%、申請金額不到54萬8250元的30年期固定利率房貸的平均利率從3.27%降至3.20%，比一年前提高了25個基點。

Taco Bell試賣自有人造肉

塔可鐘(Taco Bell)已開始測試自有肉類替代品，這給素食顧客提供另一個重回餐聽的理由。該連鎖店之前一直猶豫是否將植物性肉類加入菜單中，因考量目前已有很多素食替代品，像是馬鈴薯和豆類都可作為替代。但1月決定今年將開始試賣Beyond Meat產品，但會先試賣自有替代品。

廣告軟體DoubleVerify掛牌

為數位媒體廣告客戶開發軟體的公司DoubleVerify於21日IPO，股價收漲4.47%。該股開盤價為35元，大漲28%，高於其IPO發行價27元，從而使其市值超過53億元。該公司提供用於測量數位媒體廣告展示位置、廣告系列效果和分析的軟體，以確保廣告在正確的位置展示、無作弊，且讓品牌免於爭議。

過去一年有50萬新企業開張

Yelp的最新數據顯示，過去一年隨著經濟從新冠疫情的深淵中復甦，全美有超過50萬家新企業開業。Yelp發表《經濟平均報告》，從2020年4月1日到今年3月31日共有51萬6754家新業務開張，同比下降11%。光是2021年的前3個月就有約28%、即14萬6486家新企業成立，只較去年同期下降2%。

凱迪拉克電動車Lyriq明年上市

明年上半年全電動Lyriq跨界車的上市，將代表凱迪拉克傳統內燃機(ICE)的終結。凱迪拉克全球第一副總裁哈維(Rory Harvey)表示，Lyriq是該品牌全新電動車和SUV系列的開端，該公司計畫在2030年前完全生產純電動車。在去年推出改款後的Escalade SUV後，北美將不再生產ICE車型。

酒商投資10億 推動社會責任

酒商Beam Suntory宣布將投資10億元推動全新的永續、多元化和適量飲酒計畫。根據這項計畫，這家生產Jim Beam和Maker’s Mark威士忌生產商承諾2030年將其用水量和溫室氣體排放量減少一半，全球半數主管級職務將由女性出任，少數族裔將占美國員工數45%，同時支出5億元教育消費者適量飲酒。

電動車 利率 投資

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