疫情引發需求 消費品去年銷售額1.53兆 年增9.4%

去年消費性產品銷售年增9.4%。（路透）

消費者品牌協會(Consumer Brands Association)的最新報告顯示，由於新冠病毒疫情 引發的需求激增，導致包括廁紙和罐頭湯品在內的消費性包裝產品的銷售額去年成長9.4%，達1.53兆元。

但需求的成長並沒有減弱，該組織表示，製造商仍在努力增加庫存。為了應對需求激增，企業正在招聘更多勞工 、增加新的生產線並調高工資。

協會CEO 佛里曼(Geoff Freeman)說：「這是該產業經歷過的最大考驗。」「幾乎無法想像過去12個月的成長幅度。」

即使疫情消退，Consumer Brands仍預測整體產業2021年銷售額仍將較2019年增加7.4%至8.5%。1月銷售額較去年同期成長16%，是去年3月以來最高年增率。2月的銷售成長略有放緩，但仍有2位數。在疫情前，即使消費性企業銷售強勁，成長率也只有低個位數。

去年的需求激增代表製造商仍在努力追趕供應，每出現一個障礙都可能意味著數百萬元的銷售損失。佛里曼引用與一位企業CEO的談話指出，由於德州2月冬季暴風，超過四分之一的製造廠關閉一周。3月蘇伊士運河的堵塞讓更多人頭痛。

通用磨坊(General Mills)和高樂氏(Clorrox)都改向第三方製造商求助以解決臨時需求激增問題。這種情況促使部分消費性產品企業有意縮短庫存以及產品至零售商之間的距離。佛里曼說，在新的資本支出推出前，有些製造商可能無法追上庫存。

消費品企業公司也開始恢復徵才。在最初工作流失重擊整體產業、尤其是食品服務供應商後，其他食品、飲料和家庭用品製造商正爭相招募更多的勞工。根據佛里曼的說法，有些企業雇用的勞工比實際需要多出10%至20%，以填補因隔離或照顧生病親戚請假的員工。