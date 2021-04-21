Netfix獲利佳 新訂戶卻大減

Netflix 在盤後發布第1季財報，營收 和獲利雖優於預期，但訂戶數量出現大幅下降。該公司表示，現在只預期本季新增約100萬訂戶。

該公司第1季調整後每股獲利3.75元，高於接受Refinitiv調查分析師預期的2.97元；營收71.6億元，高於預期的71.3億元；而根據Factset的數據，全球付費訂戶淨新增量為398萬，遠低於預期的620萬。

Netflix表示，該公司上季營收同比增加24%，與季初的預測相符。與華爾街預估相較，獲利大大超過預期。

Netflix在致股東信中說：「我們認為，付費會員數的增加會因2020年新冠疫情 的大幅蔓延而放慢，並且由於疫情造成生產推遲，今年上半年上架內容將有所減少。」

Netflix繼續面對眾多競爭對手，包括迪士尼的Disney+和Hulu、AT&T的HBO Max、Apple TV+、亞馬遜Prime和Comcast NBCUniversal的孔雀(Peacock)。該公司在財報中表示，它不認為競爭是導致訂戶數量疲軟的因素。

報告表示：「我們認為競爭強度不會在上季出現重大變化，也不是造成差異的重要因素，因為所有地區都存在過度預測的情況。」

Netflix還預計，由於新冠疫情大流行引起的製作延誤，其內容生產將在今年稍後恢復。

該公司表示：「正如我們之前所指出的，2020年新冠疫情的生產延遲將導致2021年的播出內容將在下半年大幅回升，主要是來自大量的授權內容。」

該公司表示，幾乎所有主要市場都在恢復製作。如果這種情況持續下去，預計今年在內容上的支出將超過170億元。

Netflix還批准了一項股票回購計畫，從2021年開始回購最多50億元普通股，沒有確定的截止日期。該公司表示，最快將從本季開始。