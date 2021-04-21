強勁財報難提振 道指跌逾250點

美股連續第二日下跌，強勁的企業財報未能提振接近歷史高點的股市，同時全球新冠病例的驚人上升也引發人們對經濟復甦的擔憂。

道瓊工業平均指數 下跌256.33點或0.75%至3萬3821.30點，波音和Nike都下跌逾4%。史坦普500指數下跌28.32點或0.68%至4134.94點。科技股重挫，拖累那斯達克綜合指數下跌128.5點或0.92%至1萬3786.27點。

航空公司和郵輪營運商等重新開放類股蒙受重大跌幅。聯合航空暴跌8.53%，該公司連續第5季虧損，並表示商務和國際旅遊的復甦仍遙遙無期。美國航空下跌5.48%，而嘉年華和挪威郵輪公司均下跌超過4%。

同時，強勁的財報季並沒有發揮提振股市作用。許多華爾街 人士認為，許多樂觀的獲利消息已經被市場消化。

嬌生(Johnson & Johnson)上漲2.33%，其獲利和營收均優於預期。該公司還報告其新冠病毒疫苗 第1季銷售額為1億元，目前該疫苗在美暫停銷售，公衛監管機構正在調查罕見的血栓問題。

道指的另一個成分股旅行者公司(Travelers Companies)上季財報業績超出華爾街預期，微升0.87%。該公司還調高當季現金股利，並批准新增50億元股票回購計畫。