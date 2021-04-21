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西南航空、CSX 運輸股首選

財經新聞組／綜合報導

運輸業財報可以反映出兩種經濟反彈。就消費面而言，西南航空、阿拉斯加航空、精神航空(Spirit)和美國航空的財報是依旅遊需求而變化；而鐵路公司CSX和聯合太平洋公司則是展現貨運量和製造業的最新進度。

聯合航空上季連續第5季虧損，未達分析師預期。但該公司提出更積極的財測，宣稱「受到航空旅行壓抑需求的有力證據鼓舞」。

Laffer Tengler Investments投資長騰格勒(Nancy Tengler)則是密切關注另一家即將公布財報的航空公司，「請注意22日公布財報的西南航空，它們比較偏重休閒旅遊，且主飛國內線。」「根據其價格銷售比，這支股票的反彈才進行一半。」

根據FactSet估計，該公司預計3月結束的當季每股虧損1.85元，較去年同期每股虧損15分還要嚴重。但全年財測看來比較樂觀，預計2021年每股虧損1.98元，低於2020年的6.22元。

騰格勒說，這家航空公司應該也能應對不斷上揚的能源支出，並指出其管理團隊「向來擅長對沖石油成本」，「這是值得持有的股票，如果它因財報下跌，正可進場。」

Oppenheimer技術分析主管沃德(Ari Wald)對整個運輸類股都很樂觀。考量到周期性的看多預期，他認為上漲空間更大。他引用道瓊運輸類股3年走勢圖表示，「它從10年來最超賣的狀態開始彎曲向上，漲幅高達40%，但根據過去40年的歷史，它最高曾上漲近100%，這證明目前只中期牛市的初期，運輸類股的上漲空間還很大。」

他點名CSX就是運輸類股中可能上漲更多的一個例子，「它在第4季爆發，為當時市場周期性類股大漲的代表之一。但此後一直波動，最近又重回1月的高點，這代表更大的突破即將到來。」

CSX股價較上周歷史高點下跌1%。過去12個月上揚近60%。

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