波音CEO延後至70歲退休

波音公司表示，由於面對新冠疫情 、生產問題以及熱賣機型兩次空難，該公司將64歲CEO卡爾霍恩(Dave Calhoun)的法定退休年齡從65歲提高至70歲。此外，財務長史密斯(Greg Smith)將於7月退休，此舉讓部分分析師感到驚訝，因史密斯被認為是卡爾霍恩最可能的繼任者。波音正在找尋新的接班人。

UiPath掛牌 史上最大軟體IPO

UiPath定21日在紐約證券交易所(NYSE)上市掛牌，成為美國 歷史上最大的軟體IPO之一，並且將是自Snowflake於9月上市以來雲端計算投資人最關切的交易。但是提供幫助企業自動執行辦公任務軟體的該公司必須應對投資人對泡沫化估值和市場脫離高成長科技股而加劇的擔憂。

需求回升 美航今秋重聘機師

美國航空計畫今年秋天恢復雇用機師，因為需求反彈促使航空業者重新考量未來的人員配置。去年3月由於旅遊需求暴跌，航空公司爭先恐後地裁員以削減成本，讓航空公司的徵才計畫停頓。美國航空上周表示，將在今年夏天恢復2019年國內航線90%以上的運力。

國際和商務需求低 聯航大跌

聯合航空連續第5季虧損，股價下跌8.53%。CEO柯比(Scott Kirby)表示，該公司兩大業務何時能從疫情中恢復尚不確定。與2019年相比，國際和企業的長途旅遊需求下降約80%，重傷疫情前該航空公司依賴高階客戶的能力。聯航第1季虧損14億元，但表示只要國際業務和商務出差回復35%就能獲利。

寶鹼9月漲價 以支應商品成本

繼金佰利和可口可樂之後，寶鹼公司宣布將自9月起調高嬰兒護理、女性護理和成人失禁產品的價格，以應對更高的商品成本。這些企業看好消費者願意購買企業品牌產品而非平價自有品牌產品，但這種情形將取決於新冠疫情的復甦程度以及消費者手上有多少餘錢可支用。

跨足二手市場 Lululemon試點

運動商品製造商Lululemon跨足二手市場，下個月起在加州和德州進行以舊換新試點，並在6月擴展到網路上。從5月開始，位於加州和德的Lululemon客戶將可以在店面或透過郵件賣出輕度使用過的Lululemon商品，以換取Lululemon禮品卡。之後1個月這些物品將在網站上轉售給不介意二手貨的客戶。