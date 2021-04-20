可口可樂3月銷量 重回疫前

可口可樂3月銷量已重回疫情前水平。（路透）

可口可樂 表示，由於北美和西歐需要更長時間才能從新冠病毒大流行中反彈，因此上季需求與一年前相比沒有變化。但是3月的全球單位銷量已重回2019年水平。

CEO昆西(James Quincey)在財報聲明中說：「我們對業務改善感到鼓舞，特別是在疫苗供應量不斷增加且經濟正在重新開放，我們對全年財測仍然充滿信心。」

昆西同時宣布，可口可樂將調升飲料價格以應對商品價格上漲：「我們2021年的槓桿操作還行，但是2022年有一定壓力，因此價格一定要上漲。」「我們打算技巧地處理，考慮改變包裝尺寸，並真正為消費者優化價格選擇。」

在疫情 期間，可口可樂轉向生產大宗包裝，以吸引那些大多時間待在家裡的消費者。但是在疫情之前，可口可樂及其競爭對手百事可樂就一直在促銷較小包裝，但單位價格更高，可帶來更高獲利。百事可樂15日表示，預計隨著危機消退，小型包裝將捲土重來。

可口可樂第1財季淨利22.5億元，合每股52分，低於去年同期的27.8億元和每股64分。不計特殊項目，每股獲利55分，超過接受Refinitiv調查分析師預期的每股50分。

淨銷售額成長5%達90.2億元，超出預期的86億元。有機收入增加6%，而單位銷量與去年同期持平。可口可樂說，受中國 這樣與病毒相關的不確定性逐步下降的市場推動，需求在上季每個月都出現改善。

該公司的氣泡軟性飲料上季銷量增4%。雖然北美飲料業務仍然面臨壓力，但印度、中國和拉丁美洲的成長抵銷了這些下降。中國和印度的需求增加也為其養生、果汁、乳製品和植物性飲料業務帶來幫助，成長3%。

可口可樂的保水、運動、咖啡和茶類飲料受到的打擊最大，銷量減少11%。咖啡業務下降21%。包括Dasani和Smartwater在內的飲用水銷量下降12%，這是因為全球購買一次性飲水的消費者減少了。對茶產品的需求下降6%，而Powerade等運動飲料的銷量僅下降1%。