特斯拉扯後腿 美股高點拉回

由於科技類股疲軟拖累大盤，美股從創紀錄高點下滑。

道瓊工業平均指數 下跌123.04點或0.36%至3萬4077.63點，低於前一交易日的歷史高位。史坦普500下跌22.21點0.53%至4163.26點。那斯達克綜合指數下跌137.58點或0.98%至1萬3914.77點。

根據Coin Metrics的數據，比特幣 在14日創下歷史新高6萬4841元後，在周末遭到大賣。一度較歷史記錄下跌19%，之後持穩。該加密貨幣 19日最新報5萬5866元。

持有比特幣的特斯拉下跌3.4%。上周IPO的加密貨幣交易平台Coinbase下跌2.63%。

消費巨頭可口可樂股價上漲0.47%，該公司上季獲利和營收均優於預期。該公司還表示，3月需求已重回疫情前水平。

在銀行業績強勁帶動下，第1季財報季開局強勁。根據瑞士信貸(Credit Suisse)的數據，金融股獲利超出預期38%，而史指其他類股獲利超出預期12%。

瑞銀16日調升對史指預期，因最近數據顯示經濟強勁復甦。該公司現在預計史指將在2021年底時達到4400點，較16日收盤價高出約5%。