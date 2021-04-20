Disney+上架起 Netflix股漲87%

大家都認為，串流媒體戰爭正以這樣的情節進行：由於客戶流失，Netflix 失去相對市值，大型媒體將其以電視為中心的陳舊業務轉變為專注於訂閱串流媒體服務。

這些「串流戰爭」沒有確切的開戰日期，但一般認為，2019年11月12日迪士尼推出Disney +，是傳統媒體對Netflix的宣戰日。

從那天起，以Netflix為競爭對手的AT&T的HBO Max、Comcast NBCUniversal的孔雀(Peacock)、ViacomCBS的Paramount+、Discovery的Discovery+和AMC Networks的AMC+，如雨後春筍般湧現。

那麼，誰是這回最新競賽的最大贏家？還是Netflix。

自Disney+上架之日起，Netflix的股價已上漲超過87%，這讓同期所有其他媒體公司的漲幅相形見絀。

Netflix將在20日盤後公布第1季財報。分析師預計，每股獲利為2.97元，較去年同期增加89%，營收71.3億元，年增24%。

在新冠病毒大流行期間，Netflix市值的增加與用戶數量的激增並駕齊驅。2020年上半年全球新增3700萬新客戶，這對該公司來說是創紀錄的數字，之前的高點是2018年的2860萬。

摩根史坦利(Morgan Stanley)最近一項調查顯示，許多美國 人認為Netflix擁有串流媒體服務中最好的原創內容。38%的受訪者評選它為串流媒體中的第一名，遠遠超過第二名Amazon Prime Video的12%。

雖然在串流媒體戰爭中出現更多消費者可選擇的Netflix替代產品，但它們也相對這家黑斯廷斯(Reed Hastings)領導的公司成為許多美國家庭的必備服務。如果串流媒體影音現在或即將取代有線電視成為家庭娛樂的中心，那麼Netflix幾乎肯定會是典型家庭內容娛樂的一部分。

Netflix在內容方面的支出超過所有其他串流媒體服務，並且已經擁有超過2億的全球訂閱戶。對於擁有越來越多發行合作夥伴的創作者來說，擁有這種全球影響力是個巨大的賣點。