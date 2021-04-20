我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州30.7%成人完成疫苗接種 逾半已打一劑

「以為是華人」加州男毆倒韓裔老夫婦 是累犯

Disney+上架起 Netflix股漲87%

財經新聞組／綜合報導

大家都認為，串流媒體戰爭正以這樣的情節進行：由於客戶流失，Netflix失去相對市值，大型媒體將其以電視為中心的陳舊業務轉變為專注於訂閱串流媒體服務。

這些「串流戰爭」沒有確切的開戰日期，但一般認為，2019年11月12日迪士尼推出Disney+，是傳統媒體對Netflix的宣戰日。

從那天起，以Netflix為競爭對手的AT&T的HBO Max、Comcast NBCUniversal的孔雀(Peacock)、ViacomCBS的Paramount+、Discovery的Discovery+和AMC Networks的AMC+，如雨後春筍般湧現。

那麼，誰是這回最新競賽的最大贏家？還是Netflix。

自Disney+上架之日起，Netflix的股價已上漲超過87%，這讓同期所有其他媒體公司的漲幅相形見絀。

Netflix將在20日盤後公布第1季財報。分析師預計，每股獲利為2.97元，較去年同期增加89%，營收71.3億元，年增24%。

在新冠病毒大流行期間，Netflix市值的增加與用戶數量的激增並駕齊驅。2020年上半年全球新增3700萬新客戶，這對該公司來說是創紀錄的數字，之前的高點是2018年的2860萬。

摩根史坦利(Morgan Stanley)最近一項調查顯示，許多美國人認為Netflix擁有串流媒體服務中最好的原創內容。38%的受訪者評選它為串流媒體中的第一名，遠遠超過第二名Amazon Prime Video的12%。

雖然在串流媒體戰爭中出現更多消費者可選擇的Netflix替代產品，但它們也相對這家黑斯廷斯(Reed Hastings)領導的公司成為許多美國家庭的必備服務。如果串流媒體影音現在或即將取代有線電視成為家庭娛樂的中心，那麼Netflix幾乎肯定會是典型家庭內容娛樂的一部分。

Netflix在內容方面的支出超過所有其他串流媒體服務，並且已經擁有超過2億的全球訂閱戶。對於擁有越來越多發行合作夥伴的創作者來說，擁有這種全球影響力是個巨大的賣點。

Netflix 美國 Disney

上一則

特斯拉扯後腿 美股高點拉回

下一則

可口可樂3月銷量 重回疫前

延伸閱讀

美股三大指數早盤從歷史新高回跌 投資人持續關注財報

美股三大指數早盤從歷史新高回跌 投資人持續關注財報
「灰姑娘」不倫戀出軌男 要在影集「王冠」扮查理王子

「灰姑娘」不倫戀出軌男 要在影集「王冠」扮查理王子
假Netflix用「免費看」釣魚 小心手機、信用卡資料遭駭

假Netflix用「免費看」釣魚 小心手機、信用卡資料遭駭
好萊塢男星涉謊賣HBO、Netflix版權 詐財逾2億元被捕

好萊塢男星涉謊賣HBO、Netflix版權 詐財逾2億元被捕

熱門新聞

美國房市過去一年來持續火熱，也推升房地產正形成泡沫的疑慮。路透

憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜

2021-04-14 07:54
買家往往須提出高於掛牌價很多的價格才能買到中意住房。（路透）

房市隨時崩盤？專家：2大理由支撐 不可能發生

2021-04-14 02:15
全球最大加密貨幣比特幣周日暴跌逾15%，為逾七周以來單日最差表現。路透

比特幣暴跌15% 7周來盤中最大跌幅

2021-04-18 09:35
馬斯克的推文激化狗狗幣的價值。（取自馬克推特）

什麼是狗狗幣？為何這個玩笑產品會比特幣還紅？

2021-04-18 20:12
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。 美聯社

快十倍 輝達首度發表伺服器CPU 殺入英特爾最賺錢領域

2021-04-12 19:32
中國國家統計局16日發布今年第1季國內生產總值(GDP)增長18.3%，增幅出現兩位數大幅回升。(中新社)

中國首季GDP成長18.3% 史上最高季度增速

2021-04-15 22:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁
以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地
若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動

若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動
拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞

拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞
樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻

樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻